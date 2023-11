Bilancio in rosso per i club quotati in borsa: 358 milioni di perdite

Otto dei dieci club calcistici europei quotati in borsa hanno chiuso la stagione 2022-2023 con un aumento complessivo delle perdite del 9,6%

02-11-2023 17:43

Otto dei dieci club calcistici europei quotati in borsa hanno chiuso la stagione 2022-2023 con un aumento complessivo delle perdite del 9,6%, secondo i dati elaborati da Palco23.

Nel 2021-2022, gli otto club quotati in borsa hanno perso complessivamente 327,3 milioni di euro, mentre nel 2022-2023 il rosso è salito a 358,6 milioni di euro. Delle dieci grandi squadre il cui valore fluttua sul mercato, solo il Tottenham e il Galatasaray non hanno ancora presentato i loro bilanci per la stagione 2022-2023.

Nonostante l’aumento già segnalato delle perdite, bisogna sottolineare un incremento dei fatturati aggregati degli otto club in questione, con ricavi totali cresciuti dell’11,2% nel 2022-2023 e arrivati a 2,5 miliardi di euro.

Il club di Old Trafford ha registrato i maggiori ricavi nella scorsa stagione, con 743,7 milioni di euro, l’11,4% in più rispetto alla stagione precedente. Attraverso le sponsorizzazioni, il Manchester United FC ha guadagnato 217,3 milioni di euro, il 28% in più rispetto alla stagione 2021-2022. Inoltre, i Red Devils hanno annunciato il rinnovo del contratto con Adidas fino al 2035 per 1 miliardo di euro.

