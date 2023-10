Bilancio Inter: perdite ridotte, Zhang fa una promessa ai tifosi 

Il presidente ha illustrato all’assemblea dei soci i miglioramenti riguardanti la situazione finanziaria, aggiungendo poi una frase che pare allontanare l’ipotesi di una cessione del club

26-10-2023 13:05

Il bilancio dell’Inter migliora e Steven Zhang pare allontanare l’ipotesi di una cessione del club: questo l’esito dell’assemblea dei soci, a cui sono stati sottoposti i numeri riguardanti la situazione finanziaria della società, segnata da una riduzione delle perdite e dall’aumento dei ricavi.

Inter, Zhang all’assemblea dei soci

La situazione finanziaria dell’Inter migliora e Steven Zhang non può che manifestare il suo ottimismo. Davanti all’assemblea dei soci nerazzurri il presidente ha illustrato le cifre del bilancio della stagione 2022/23, notevolmente migliorato anche grazie ai risultati ottenuti sul campo dalla squadra di Simone Inzaghi, in particolare l’approdo alla finale di Champions League.

Inter, il bilancio migliora: ridotte le perdite

Il bilancio chiuso al 30 giugno mostra miglioramenti sotto ogni punto di vista. L’Inter è riuscita a ridurre le perdite da da 140 a 85 milioni di euro ed alzare il fatturato complessivo a 425 milioni, con un aumento di circa 60 milioni dei ricavi, cifra nella quale non sono compresi i proventi del calciomercato. Il club, inoltre, è riuscita ad abbassare anche i costi di produzione, passati da 528 a 465,5 milioni di euro.

Inter, Zhang allontana l’ipotesi di cessione del club

I buoni risultati finanziari portano dunque ottimismo in casa Inter e spingono il presidente Steven Zhang a rilanciare quelli che sono i grandi obiettivi sportivi del club nerazzurro. “Lotteremo per la seconda stella”, ha dichiarato Zhang all’assemblea dei soci. Ma le parole più interessanti sono quelle che il presidente nerazzurro pronuncia poco dopo e che sembrano allontanare l’ipotesi, ventilata da mesi, di una cessione dell’Inter: “La strada da percorrere insieme è ancora lunga davanti a noi”, dice infatti Zhang.

Inter, Zhang conferma la svolta per lo stadio

Secondo il presidente dell’Inter ha sottolineato come l’Inter sia cresciuta fino a tornare tra i top team europei. “Questo ultimo anno ha confermato la straordinaria crescita del nostro club – ha dichiarato Zhang -. Siamo di nuovo e stabilmente tra i top club d’Europa, per i nostri tifosi, e per entrare per sempre nella storia di questo club, lotteremo per la seconda stella”.

Infine un passaggio sul progetto stadio, con il futuro addio a San Siro: “Portiamo avanti con decisione il progetto per un nuovo stadio di proprietà, di importanza strategica, imprescindibile per il club”, le parole di Zhang.