Inter-Roma è già iniziata: lo sfogo di Mourinho scatena il web

Le parole del tecnico giallorosso e grande ex nerazzurro sull’accoglienza di Lukaku a San Siro accendono le due tifoserie in vista della partita di domenica

25-10-2023 16:38

Dopo anni di parole al miele per l’Inter, José Mourinho ha acceso l’attesa della sfida tra i nerazzurri e la sua Roma con le frasi sul rapporto tra Romelu Lukaku e il tifo interista. Tuttavia sul web non sono pochi i tifosi nerazzurri pronti a perdonare il loro vecchio allenatore.

Roma, le parole di Mourinho su Lukaku e i tifosi dell’Inter

Domani sera la Roma scenderà in campo in Europa League contro lo Slavia Praga, ma le parole pronunciate da José Mourinho hanno già infiammato l’atmosfera della prossima partita dei giallorossi, domenica a Milano contro l’Inter. “Non sapevo che Lukaku fosse così importante a Milano – ha detto Mou parlando del complicato rapporto tra il belga, grande ex, e i tifosi nerazzurri -. Penso che quello che ha fatto a Milano, lo hanno fatto 200 giocatori nella storia dell’Inter e non pensavo fosse così importante per loro. Ma a quanto pare per lui andare dall’Inter alla Roma ad aiutare il suo allenatore è un dramma, invece per Calhanoglu andare dal Milan all’Inter è una meraviglia. Lukaku dall’Inter alla Roma è diventata una cosa incredibile. Per me è una sorpresa”.

Inter, la reazione dei tifosi nerazzurri contro Mourinho

Le parole di Mourinho hanno ovviamente scatenato la reazione dei tifosi delle due squadre, in particolare di quelli nerazzurri, che per la prima volta hanno ascoltato il loro ex allenatore utilizzare toni poco amichevoli nei confronti dell’Inter. “Mourinho ha sparato una fake news a tutti gli effetti – scrive Maximum su X -. Della Roma che lo ha preso, con tutti il rispetto, non ci frega niente”.

“Lukaku poteva pure andare al Catanzaro che sarebbe stato uguale (con tutto il rispetto per il Catanzaro). È una questione tra tifosi dell’Inter e Lukaku, la Roma e i romanisti possano pure sentirsi fuori dalla vicenda”, aggiunge Elio. “Mou non ha capito – scrive Keith -: il problema non é essere andato alla Roma ma il fatto che abbia trattato sottobanco con la Juve mentre faceva credere di amare la maglia e faceva credere di aver fatto la sua scelta”.

Inter, i tifosi che perdonano Mourinho

Non mancano, però, anche i tifosi dell’Inter che non riescono a prendersela con l’eroe del Triplete. “Mourinho lo fa apposta… è il re di queste cose. Lo adoro”, commenta Silvio. “Mourinho è sempre il nostro Special One!”, aggiunge Matteo. “Mourinho capisce fin troppo bene la situazione Inter-Lukaku. È che, essendo uno stratega, sta cucendo un’atmosfera per proteggere il suo giocatore. Maestro”, il commento di Pec. “Niente da fare, Mourinho re della comunicazione”, la chiosa di Maxx.