BJK Cup, Carolina Morace attacca: "Paolini e Italia oscurate, la Rai trasmette solo la Coppa Davis di Sinner"

L'ex stella del calcio femminile, oggi europarlamentare del Movimento Cinque Stelle, all'attacco dell'emittente pubblica: disparità di trattamento tra sport al femminile e maschile.

Brave, bravissime le Azzurre del tennis. Campionesse del mondo, capaci di trionfare nella Billie Jean King Cup. Ma chi le ha viste? Le finali di Malaga in Italia le ha trasmesse solo l’emittente della FITP, la Federazione Tennis e Padel di Binaghi: Supertennis. Buona parte del pubblico “generalista” manco sapeva che esistesse e su quale canale occorresse sintonizzarsi per vedere all’opera Jasmine Paolini, Lucia Bronzetti, Sara Errani e tutto lo squadrone capitanato da Tathiana Garbin. Mentre la Coppa Davis dei maschietti va sempre in chiaro, ma su Rai 2. Per Carolina Morace si tratta di un caso evidente di disparità di trattamento.

Billie Jean King Cup e Coppa Davis, trova le differenze

Ex stella del calcio femminile, oggi europarlamentare in quota Movimento Cinque Stelle, la Morace non è nuova a battaglie per la parità di genere. Anzi, è stata una delle prime a parlare apertamente di certe tematiche. E continua a farlo oggi, a maggior ragione, segnalando sui social tutto ciò che non le va a genio. Come il caso della “strana” politica della Rai sul fronte dei diritti tv del tennis: Jasmine Paolini e compagne “oscurate”, Jannik Sinner e soci premiati con la diretta su Rai 2.

Paolini e compagne ignorate dalla Rai, Morace s’arrabbia

Post di fuoco quella dell’ex trequartista e allenatrice, poi commentatrice in tv: “Nella spartizione dei diritti tv del tennis a rimetterci sono state le campionesse del mondo guidate da Tathiana Garbin. La Rai infatti ha acquisito i diritti televisivi della Coppa Davis ma non quelli della Billie Jean King Cup, stessa competizione a squadre femminile. Risultato: mentre l’esordio di Sinner e compagni con l’Argentina oggi sarà visibile in chiaro su Rai 2, ieri il trionfo delle Azzurre è andato in onda su Sky e Supertennis, il canale della Fitp. Stessa competizione, copertura televisiva differente. La Rai dovrebbe essere di tutti, donne e uomini”.

La frecciata di Morace all’AgCom: “Aggiornare lista degli eventi”

Ce n’è anche per l’AgCom, ma non sui social: “È anche necessario che l’AgCom aggiorni finalmente la lista degli eventi di particolare rilevanza per la società, quell’elenco di appuntamenti di risonanza speciale e generalizzata, ovvero di particolare importanza culturale tenendo ben a mente la parità di genere. Un servizio pubblico inclusivo dovrebbe iniziare da una comunicazione dello sport con spazi omogenei tra discipline sportive maschili e femminili”.

BJK Cup-Coppa Davis, la delibera AgCom è rispettata

La battaglia di Morace è condivisa da tanti utenti sul web. C’è da dire però che, essendo la BJK Cup andata in chiaro su Supertennis, la delibera dell’AgCom sugli eventi di interesse nazionale è stata pienamente rispettata. Semmai c’è da capire perché la Rai si sia fatta “rubare l’idea” da Supertennis nella trasmissione della Billie Jean King Cup in affiancamento a Sky, come invece fatto in occasione della Coppa Davis. E quanto questa strategia abbia penalizzato le neo campionesse mondiali della racchetta.