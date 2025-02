Bologna-Torino, moviola: due rigori negati, uno revocato e uno concesso prima del giallo finale

La prova dell’arbitro Fabbri al Dall’Ara nell’anticipo di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto di Faenza ha ammonito quattro giocatori

Michael Fabbri, la scelta di Rocchi per Bologna-Torino, è di professione geometra ed è nato a Faenza 39 anni fa. Internazionale dal 2019 è sempre stato considerato affidabile dall’Aia: pochi alti e bassi e rendimento costante, è al 12esimo gettone stagionale in A ma è reduce da una prova deludente in Roma-Napoli, vediamo come se l’è cavata ieri all’Dall’Ara.

Clicca qui per gli highlights

I precedenti di Fabbri con Bologna e Torino

Il fischietto della sezione di Ravenna aveva già arbitrato il Torino in 20 occasioni in carriera, più di qualsiasi altra squadra. Il bilancio complessivo è equilibrato: 4 vittorie per il Toro, 9 pareggi e 7 sconfitte. Diciassette i precedenti con i felsinei, in tutte le competizioni con sette vittorie dei rossoblù ottenute contro: Fiorentina, Empoli, Sassuolo, Cagliari, Spal, Padova e Sampdoria, cinque pareggi, scaturiti contro Roma, Spal, Pescara, Spezia e Carpi e cinque sconfitte subite dagli emiliani per mano di Atalanta, Roma, Sampdoria, Palermo e Pavia.

L’arbitro ha ammonito 4 giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mondin e Raspollini con Santoro IV uomo, Dionisi al Var e Abisso all’Avar, l’arbitro ha ammonito quattro giocatori: st 7′ Linetty (T), 15′ Karamoh (T), 18′ Gineitis (T), 49′ Masina (T).

Bologna-Torino, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 13′ Linetty interviene su Ndoye, sfiora la palla e tocca anche l’esterno svizzero: Fabbri assegna il rigore, il Var lo richiama, l’arbitro va a rivedere e revoca il penalty, assegnando fallo di Ndoye su Linetty. Al 52′ il primo giallo ed è per Linetty. Al 60′ entrata di Coco su Castro, il Bologna protesta: Fabbri lascia correre, e anche per il Var non è rigore. Ammonito Karamoh nella circostanza. Al 63′ ammonito anche Gineitis.

Al 68′ fallo netto in area di Casadei su Pobega, Fabbri assegna il rigore che Ndoye realizza. All’88’ protesta Fabbian per un contatto con Gineitis, ma non ci sono gli estremi per il penalty. Al 90′ il Torino protesta per un presunto fallo nella partenza dell’azione che porta al terzo gol del Bologna, ma arbitro e Var dicono di no. Al 94′ giallo a Masina e poco dopo l’arbitro fischia la fine: Torino-Bologna 3-2.