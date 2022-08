Boniek polemico: "Ecco per chi farò il tifo in Juve-Roma". È bufera

25-08-2022 11:51

Da ‘Bello di notte’, come l’aveva soprannominato l’Avvocato, a idolo disconosciuto. Con tanto di stella negata allo Stadium, vecchia ferita che ogni tanto si riapre. Rapporto particolare, quello tra Zibi Boniek e la Juventus. Tutto il contrario di quello tra il polacco e la Roma, tappa finale di una carriera ricca di soddisfazioni. La maggior parte delle quali, però, vissute in bianconero. Come spesso succede prima di uno Juve-Roma, qualcuno ha chiesto a Boniek per chi farà il tifo: la risposta ha già innescato nuove polemiche.

Boniek: “Juve? Sono sicuramente più romanista”

In un’intervista a Il Messaggero, l’ex attaccante ha ammesso: “Beh, sono sicuramente più romanista. Alla Juve erano anni in cui in campo c’erano sei campioni del mondo, un livello altissimo. La Roma era la nostra avversaria vera, sono stati tre anni meravigliosi che potevano essere stratosferici ma ci è mancata la vittoria in Coppa dei Campioni con l’Amburgo“. Coppa che sarebbe arrivata due anni dopo, all’Heysel, in una serata amarissima per lo stesso Boniek e per tutti gli amanti del calcio.

Stella negata allo Stadium, Boniek va all’attacco

Così come amara è la vicenda della stella negata allo Stadium. In questo caso è proprio Boniek a polemizzare: “La stella allo Stadium? L’hanno data a gente che ha vinto molto meno di me. Ma lì Andrea Agnelli ha dato retta a dei balordi e si è fatto trascinare. Io non ho mai parlato male della Juventus, ho chiesto mille volte di portarmi le prove, registrazioni, interviste scritte, etc. Never. Io tifo più per la Roma e non sono contro la Juve. Ma passiamo oltre”.

Boniek vs Allegri: “La Juve spesso gioca male”

C’è spazio anche per un piccolo attacco ad Allegri: “La Juve gioca male, ha vissuto delle invenzioni di Vlahovic-Di Maria. Di solito i grandi ritorni non sono semplici da gestire. E se una squadra gioca male spesso è colpa dell’allenatore, ma c’è da dire che pure certi calciatori non sono all’altezza. Di sicuro il ‘primo’ Max juventino aveva una rosa con maggiore spessore”. Con tanto di previsione sinistra: “Se la Juve perde potrebbe aprirsi una crisi”.

Juventus-Roma, putiferio social su Boniek

Tanti i tifosi della Juve risentiti per le parole non propriamente amichevoli di “Core ‘ngrato” Boniek. 38Legend chiede ironicamente: “E vuole pure la stella?”. Jay B prova a dare nuove motivazioni ai calciatori bianconeri: “Una ragione in più per battere i giallorossi sabato”. Luca non è d’accordo con le critiche all’allenatore: “Colpa di Allegri? Prego Boniek di mettere a confronto il reparto chiamato centrocampo delle top italiane”. Da Roma, invece, solo applausi: “Bravo Zibi, hai detto la sacrosanta verità”.