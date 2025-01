Bonucci, la nuova sfida è la maratona: nell’annuncio cita il motto della Juventus

L’ex difensore bianconero ha dichiarato che parteciperà alla corsa nella capitale britannica del prossimo 27 aprile

Dal calcio alla maratona: questo il balzo compiuto da Leonardo Bonucci, che con un post su Instagram ha annunciato la sua partecipazione alla prossima maratona di Londra parafrasando anche il motto della Juventus.

Juventus, l’ex Bonucci alla maratona di Londra

Nell’ultima foto postata sul suo profilo Instagram Leonardo Bonucci corre lungo il Po’, vestito come un vero runner. Nella didascalia, l’ex difensore della Juventus racconta di aver raccolto una nuova sfida: quella di partecipare alla maratona di Londra. “È di sfide che è fatta la vita. E così lo è anche per lo sport”, scrive Bonucci nel post che accompagna la foto, dalla quale si vede chiaramente anche la collina di Superga.

Bonucci e la nuova sfida della London Marathon

Un’immagine per far capire come l’allenamento faccia parte della vita quotidiana del difensore, che dopo il ritiro si era già cimentato nella mezza maratona di Torino. Ora il salto di qualità: la London Marathon, 42,195 km come sulla distanza olimpica. “L’obiettivo e la sfida si uniscono in questo momento della mia vita per fare qualcosa che mai, prima di ora, avrei pensato di affrontare. Voglio portare la mia mente e il mio corpo fuori dalla comfort zone”, ha scritto Bonucci. “Correre significa dedizione, costanza, resilienza, sacrificio, preparazione. Ed è con questi valori che ho cominciato a preparare già da mesi la London Marathon del 27 aprile”, ha poi aggiunto.

Bonucci cita il motto della Juventus

Ma da parte di chi è stato per anni capitano nonché uno dei leader della Juventus, non poteva mancare un accenno ai bianconeri. Bonucci non dimentica la Juve neanche quando parla di un altro sport… “È una sfida con me stesso – aggiunge scrivendo della maratona – e voglio raggiungere l’obiettivo di tagliare quel traguardo. Correre non è importante ma è l’unica cosa che conta”. Una chiusura che è la parafrasi della celebre frase di Giampiero Boniperti, divenuto il motto che la Juventus ha inciso anche sulle proprie maglie di gioco.

Bonucci e la malattia del figlio

Ma oggi Bonucci è tornato sotto i riflettori anche per l’intervista concessa insieme alla moglie Martina Maccari a Diletta Leotta, nella trasmissione web “Mamma dilettante”. Al centro della chiacchierata, la sua vita da genitore e soprattutto l’improvvisa malattia del figlio Matteo, che a soli 2 anni fu costretto ad un intervento d’urgenza. “Un fulmine a ciel sereno”, le parole di Bonucci che ha poi dato un consiglio al figlio, dopo che quest’ultimo ha dovuto rinunciare a giocare a calcio: “Gli ho detto di studiare per diventare allenatore”.