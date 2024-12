Bove: la mamma svenuta, le lacrime in campo, il ritardo dell'ambulanza. La ricostruzione del dramma

Chiarito il motivo per cui l'ambulanza ha atteso il momento di entrare in campo per trasportare il calciatore. I dettagli sulla notte in ospedale

E’ il minuto 17 di gioco quando in campo, nel match Fiorentina-Inter, accade l’inimmaginabile. Edoardo Bove si accascia improvvisamente, destando grande preoccupazione. Da un video circolato sui social esce però la verità: inizialmente sembrava che il giocatore si stesse allacciando i lacci delle scarpe, ma in realtà si era semplicemente piegato a terra per un giramento di testa. Dopo essersi rialzato, e aver fatto alcuni passi incerti, è crollato nuovamente al suolo. Ma come hanno agito i soccorsi e l’ambulanza? Gli ultimi aggiornamenti sulle condizioni di salute del calciatore e gli aneddoti sulla notte vissuta in ospedale.

Fiorentina-Inter, Bove salvato in campo dai compagni

Il primo a intervenire è stato Denzel Dumfries, che ha richiamato con urgenza i soccorsi. Poco dopo, altri giocatori, tra cui Calhanoglu, Cataldi e Mandragora, si sono attivati per evitare che la lingua ostruisse le vie aeree, salvando Bove.

A quel punto si è creato un massiccio cerchio di atleti, attorno al calciatore svenuto, per evitare che i tifosi e le telecamere potessero vedere cosa stesse accadendo. Tra le lacrime e le facce sconvolte sono poi arrivati prontamente i soccorsi ma ecco perché l’ambulanza ha atteso prima di entrare in campo.

Fiorentina-Inter, efficienza dei soccorsi per Bove

Il protocollo di emergenza è stato applicato con precisione. I medici, dotati di defibrillatore e attrezzature necessarie, hanno effettuato i primi interventi direttamente sul campo, senza attendere l’ambulanza. Questa scelta, prevista per evitare ritardi, è conforme ai protocolli di sicurezza sportiva.

L’ambulanza, infatti, è utilizzata solo per il trasporto e non è essenziale per i soccorsi iniziali. In casi simili, l’ingresso diretto sul terreno di gioco può essere evitato per garantire la stabilità del campo e agevolare successivamente il trasferimento.

Le condizioni di Bove e la lunga notte in ospedale

Arrivato in ospedale alle 18:40, Bove è stato stabilizzato e sottoposto ad esami approfonditi. Fortunatamente, non ha riportato danni al sistema nervoso centrale o al cuore. È rimasto in sedazione farmacologica, e le sue condizioni sono monitorate attentamente per individuare le cause del malore. Tra le ipotesi principali ci sono problemi cardiaci o un attacco epilettico.

Il Careggi, rinomato per la gestione dei problemi cardiocircolatori, si occuperà del suo recupero. Bove ha trovato il pronto sostegno dei suoi familiari e di tutti i compagni di squadra, nonché allenatore e direttore sportivo, che hanno trascorso ore di apprensione al suo fianco.

Proprio la madre, sconvolta dall’accaduto, è stata vittima di uno svenimento in attesa di notizie confortanti del figlio portato in terapia intensiva.

Fuori l’ospedale si è registrata anche un’enorme comunità di tifosi viola, in sostegno del loro giocatore, che è stata lì per moltissime ore.

Bove, shock prima ma sollievo per le sue condizioni

Le immagini drammatiche del malore hanno, inevitabilmente scosso tifosi e compagni e non solo, ma la notizia che Bove non sia attualmente più in pericolo di vita ha portato sollievo.

Per il centrocampista, che resterà in osservazione per ulteriori accertamenti, la priorità è la salute, con il sostegno di una comunità sportiva pronta a farsi forza attorno a lui. Intanto, il calciatore è adesso sveglio ed estubato e ha già risposto alle prime domande dei medici.

