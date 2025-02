Brugge-Atalanta, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario e probabili formazioni

La squadra di Gasp sarà ospite allo Jon Breyedel Stadion per la gara di andata dei playoff di Champions. Le probabili scelte del tecnico nerazzurro

L’Atalanta riprende il cammino in Champions League: obiettivo ottavi di finale di UEFA per gli uomini di Gasperini. Dopo aver chiuso la League Phase al nono posto, i bergamaschi ripartono dai playoff della competizione europea. Oggi, mercoledì 12 febbraio, si disputeranno i primi 90 minuti della doppia sfida contro il Club Brugge, ex squadra di Charles De Ketelaere, allo Jon Breyedel Stadion. Il ritorno, invece, è in programma martedì 18 febbraio alle 21, al Gewiss Stadium.

Brugge-Atalanta, quando si gioca

L’Atalanta ha disputato un ottimo percorso nella League Phase di Champions, ma per un solo punto non è riuscita piazzarsi tra le prime otto per evitare gli insidiosi playoff. I bergamaschi, dunque, puntano a proseguire il cammino nella competizione europea, ma prima c’è da superare il Club Brugge nel doppio confronto negli spareggi.

Oggi, mercoledì 12 febbraio, la squadra di Gian Piero Gasperini affronterà il club belga. Una sfida dal sapore particolare per Charles De Ketelaere, nativo di Bruges e cresciuto calcisticamente nella squadra della sua città prima di vestire la maglia della prima squadra per quattro stagioni.

L’Atalanta arriva all’appuntamento dal pokerissimo rifilato al Verona in Serie A. Sponda Club Brugge, anche la squadra allenata da Hayen arriva in fiducia: nell’ultimo turno di Jupiler League, la squadra belga ha mandato ko di misura il Leuven.

Partita: Club Brugge-Atalanta

Club Brugge-Atalanta Dove: Jan Breyedel Stadion, Brugge

Jan Breyedel Stadion, Brugge Quando: mercoledì 12 febbraio 2025

mercoledì 12 febbraio 2025 Orario: 18:45

18:45 Diretta Tv e streaming: Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Go, NOW TV

Sky Sport Uno, Sky Sport 251, Sky Go, NOW TV Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Brugge-Atalanta in tv e streaming

I tifosi dell’Atalanta e gli appassionati di calcio che desiderano seguire la partita tra il Club Brugge e i bergamaschi, potranno farlo sintonizzandosi, alle ore 18:45, su Sky Sport Uno o Sky Sport 251. Si ricorda che Sky trasmette 185 incontri su 203 in esclusiva della Champions League 2024-2025.

Le restanti 18 gare sono un’esclusiva di Amazon Prime Video, che stasera trasmetterà Feyenoord-Milan. Chi volesse seguire l’incontro in streaming, Club Brugge-Atalanta sarà visibile tramite Sky Go e NOW TV.

Brugge-Atalanta, le probabili formazioni

L’Atalanta si presenta all’incontro con il Club Brugge con qualche defezione. Infermeria piena per i nerazzurri: oltre ai lungodegenti Scamacca, Kossounou e Scalvini, non saranno a disposizione nemmeno Lookman, Kolasinac, Maldini e Ruggeri, quest’ultimo alle prese con un attacco febbrile. Influenza anche per il portiere Carnesecchi, ma lui è convocato. Tra i pali ci sarà Rui Patricio. Scelte obbligate in difesa per Gian Piero Gasperini.

BRUGGE (4-2-3-1): Mignolet; Seys; Spileers, Mechele, De Cuyper; Velesen, Onyedika; Jutglà; Vanaken, Vermant; Nilsson. All. Hayen.

Mignolet; Seys; Spileers, Mechele, De Cuyper; Velesen, Onyedika; Jutglà; Vanaken, Vermant; Nilsson. All. Hayen. ATALANTA (3-4-1-2): Rui Patricio; Posch, Hien, Djimsiti; Bellanova, De Roon, Ederson, Zappacosta; Pasalic, De Ketelaere, Retegui. All. Gasperini.

L’arbitro del match

A dirigere la sfida tra Club Brugge e Atalanta, match valido per l’andata dei playoff della UEFA Champions League 2024/25, sarà Umut Meler. Il fischietto turco sarà coadiuvato dai connazionali Kerem Ersoy e Ibrahim Caglar Uyarcan e dal quarto ufficiale Arda Kardesler. Al VAR l’olandese Pol van Boekel. All’AVAR il francese Willy Delajod.