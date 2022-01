Brutta notizia dalla Coppa d'Africa: tifosi del Napoli scatenati

08-01-2022 19:45

Dal ritiro del Senegal in Camerun, arrivano cattive notizie per il Napoli: Kalidou Koulibaly è, infatti, risultato positivo al Covid-19. Il difensore azzurro, già positivo a inizio 2021, è costretto alla seconda quarantena negli ultimi undici mesi. Insieme a KK, la nazionale africana, in preparazione della Coppa d’Africa, ha scoperto altri due giocatori contagiati. Si tratta dall’attaccante dell’Alanyaspor, Famana Diedhiou e del portiere del Chelsea, Edouard Mendy.

Koulibaly, la conferma del Napoli

A confermare la notizia anche il comunicato ufficiale del club azzurro, che su Twitter ha spiegato anche come il difensore centrale, regolarmente vaccinato, non presenti sintomi e debba ora rispettare il canonico periodo di isolamento in attesa di negativizzarsi:

Koulibaly impegnato con la propria Nazionale per la Coppa d’Africa, è risultato positivo al Covid-19. Il calciatore, regolarmente vaccinato, è asintomatico e osserverà il periodo di isolamento come da protocollo.

Koulibaly positivo, la reazione dei tifosi

Sui social, i tifosi partenopei non mancano di commentare tra ironia, rabbia e amarezza. In tanti augurano una pronta guarigione a KK, molti però se la prendono con la competizione continentale: “Disputare una Coppa D’Africa mentre i contagi stanno riesplodendo in tutto il mondo è stata veramente un’idea geniale” e ancora: “La genialità di fare la Coppa d’Africa in piena 4ª ondata”, “Una manifestazione inutile in questo momento in un continente con il 7% di vaccinati, irresponsabili chi ha consentito tutto questo”.

Non manca chi ironizza: “Non me lo sarei mai aspettato”, scrive qualcuno e ancora: “Non lo avrei mai detto, dopo le rassicurazioni dell’organizzatore della coppa d’Africa”. E non manca qualche tifoso per cui la notizia può essere lettera in modo positivo. C’è chi commenta: “Dispiace per KK ma è buono per noi” e ancora: “Meglio così, non rischia di prenderlo al ritorno e non rischia infortuni“, “Si stanca di meno… quanto mi dispiace”, “Menomale che sia adesso almeno non ce lo avrà più fino a fine stagione”.

