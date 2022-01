Napoli, dopo Insigne via un altro veterano: la rabbia dei tifosi

08-01-2022 11:05

Il Napoli si rifà completamente il look. Il 2022 sembra poter essere un anno di grande rinnovamento per il club partenopeo. Lorenzo Insigne ha deciso il suo futuro; non ha accettato l’offerta di rinnovo da parte del club ed ha invece scelto di lanciarsi in una nuova avventura con la maglia del Toronto FC.

Il Napoli verso il rinnovamento

Ma la rinuncia ad Insigne potrebbe essere solo il primo passo compiuto dal Napoli e dal presidente Aurelio De Laurentiis. Alla fine di questa stagione infatti andrà in scadenza di contratto anche Dries Mertens e la società sembra non essere intenzionata a offrire un nuovo rinnovo al giocatore belga.

L’idea del club sembra essere molto chiara, il presidente De Laurentiis ha deciso di spingere verso una netta diminuzione dei costi degli ingaggi e per questo motivo i veterani del club, che hanno i contratti più gravosi, potrebbero tutti partire verso altre destinazioni.

Napoli: addio a Mertens, la rabbia dei tifosi

Ma se nel caso di Lorenzo Insigne, i fan napoletani hanno accettato la scelta del club potrebbe essere diverso per quanto riguarda Dries Mertens. Il calciatore belga infatti rappresenta un’istituzione per i tifosi non solo per quanto fatto in campo (detiene il record di miglior marcatore della storia azzurra) e per quanto ancora fa (come il gol alla Juve di giovedì) ma anche perché “Ciro” come è stato ribattezzato rappresenta un vero e proprio idolo per la tifoseria.

Nelle ultime ore però è circolata la voce secondo la quale il Napoli non sarebbe intenzionato a rinnovare il suo contratto e sui social si scatena la polemica: “Ciruzzo è il bomber principe della storia del Napoli, un’istituzione che non può non essere accontentata – commenta Gianluigi – il presidente si metta una mano sul cuore e un’altra sul portafoglio”. Mentre Giuseppe fa notare: “ADL vuole fare piazza pulita di tutti gli ammutinati, quanto meno di quelli più rappresentativi”. Mentre Roxy avanza un’altra soluzione: “Non possiamo non rinnovare De Laurentiis?”.

