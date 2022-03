09-03-2022 20:50

Gianluigi Buffon in un’intervista a Repubblica ha parlato della possibilità di tornare in Azzurro, in vista del Mondiale in Qatar: “Sono quattro anni che non vado in Nazionale, Mancini ha fatto scelte giuste nel discorso delle convocazioni e del gruppo”.

“Questo va rispettato, come va rispettato il lavoro che ha fatto e che ci ha dato grandi soddisfazioni. Il discorso credo sia molto chiaro”.

OMNISPORT