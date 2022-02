Buffon: "Non mi sono mai pentito della mia scelta"

24-02-2022 19:41

Il portiere del Parma Gianluigi Buffon a Sky ha parlato della sua esperienza in Serie B: “Penso di avere ancora molto da dare a questa realtà, a questa società, a questi ragazzi, a questa gente, e quindi fin quando mantengo questo tipo di forma fisica, di livello prestazionale, di entusiasmo e di energia, ho voglia proprio di spendermi per gli altri. Questo è il motivo per il quale ho accettato di tornare, nelle difficoltà non c’è stato un giorno dove mi sono pentito della scelta. E’ molto bello e molto importante, perché capisco la mia importanza in questa situazione e in questa realtà e sento dentro quell’energia e quella responsabilità di chi sa che deve dare ancora di più e può dare ancora di più per poter raggiungere ad oggi quello che sembra un qualcosa di irrealizzabile”.

L’estremo difensore dei crociati ha ormai recuperato dall’infortunio: “Sabato dovrei rientrare, mi è dispiaciuto lasciare i ragazzi in queste 3 partite, perché poi ho avuto un fastidio da poco, da 6-7 giorni, proprio quando sono cominciate le tre gare in una settimana”.

