Buffon sul ruolo di Vialli in Nazionale: “Non so se sarei all'altezza”

L’ex numero uno bianconero si sbilancia sulle questioni burocratiche che porteranno la Juventus di nuovo in tribunale, poi parla del suo presente e di Gianluca Vialli.

11-05-2023 21:56

Tra i tanti ospiti dell’evento “Il Foglio a San Siro” c’era anche Gianluigi Buffon.

L’attuale portiere del Parma ha parlato sia della Juventus sia del suo momento. Così riporta la Gazzetta dello Sport: “Non sono ben informato sulle vicende extra campo che stanno coinvolgendo la Juventus, spero di non fare strafalcioni, ma mi sembrano colpe abbastanza generiche”.

“Ho dovuto dire addio al sogno di giocare un altro mondiale, purtroppo l’Italia non si è qualificata, peccato, ma sono sempre alla ricerca di nuovi stimoli e nuovi sogni, gli anni passano per tutti ma quando arrivi verso fine carriera torna la passione viva, il divertimento”. “Io in nazionale con un ruolo come Vialli? Non so se sarei all’altezza”.