Buffon toglie pressione a Motta: "La Juve quest'anno non ha il dovere di vincere"

Buffon parla degli obiettivi della Juventus e arriva in soccorso di Thiago Motta: "Sta facendo molto bene". Sul campionato: "Spero che questo equilibrio duri a lungo".

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Pur essendo l’unica squadra ancora imbattuta in campionato, la Juventus rivoluzionata in estate da Giuntoli non è stata esente da critiche. Il focus è legato agli obiettivi dei bianconeri e all’iconico motto della Signora: ‘Vincere non è importante, è l’unica cosa che conta’. In soccorso di Thiago Motta arriva, però, Gigi Buffon.

Juventus, da Buffon una parata per Motta

Ogni volta che la nuova Juventus di Motta registra un risultato deludente, soprattutto sui social scatta immediato il confronto col predecessore di Allegri. Le vedove di Max rimpiangono il pragmatismo del livornese e puntano il dito contro l’italo-brasiliano, che – è bene ricordarlo – nonostante abbia perso la stella Bremer (occhio all’infortunio muscolare di Vlahovic con la Serbia) si ritrova soltanto a due punti dalla vetta occupata dal Napoli e in Champions naviga in zona playoff dopo quattro turni.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Sui bianconeri ha fatto il punto anche la bandiera Gigi Buffon, oggi capodelegazione della Nazionale. Ed è un assist, anzi una parata, per Thiago: “Quest’anno la Juventus non ha il dovere di vincere”.

Buffon alleggerisce le pressioni: la motivazione

L’ex numero uno della Juventus ha parlato ai microfoni di Sky Sport in occasione della presentazione a Torino della Kings League in salsa italiana e non poteva non soffermarsi sul club bianconero. “Per essere la sua prima stagione Motta sta facendo molto bene – ha dichiarato -. Il progetto è iniziato solo ora ed è per questo che non ha il dovere di vincere. Credo stia facendo ciò che deve nel miglior modo possibile”.

Sei squadre in due punti, classifica cortissima e campionato appassionante, Buffon fotografa il momento: “Torneo bellissimo, con delle sorprese che rendono quest’avvio ancora più speciale. Mi auguro che questo equilibrio duri il più a lungo possibile”.

Torna la Serie A subito con un big match: Milan-Juve

Archiviato il discorso Nations League, con l’Italia che ha sì centrato la qualificazione ai quarti ma perdendo il primato nello scontro diretto con la Francia, è di nuovo tempo di Serie A. La 13a giornata offre un big match da non perdere: Milan-Juventus, in programma sabato 23 novembre alle 18:00.

“Sarà una partita tra due squadre che giocano a viso aperto – analizza Buffon -. Spero che si riveli una bella pubblicità per il calcio italiano, come lo è stata Inter-Juve”.