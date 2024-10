Italia, Buffon esalta Maldini Jr e lancia Fagioli e Tonali: "Sono più forti. Di Conte al Napoli non parlo più"

Intervenuto durante l'evento "Stati generali del Calcio", il capo delegazione azzurro ha espresso parole al miele per i due giocatori tornati in Nazionale dopo le squalifiche per il calcio scommesse

Lasciate alle spalle le vicissitudini legate al caso scommesse, Nicolò Fagioli e Sandro Tonali trovano nella parole di Gianluigi Buffon nuova linfa da cui ripartire. Intervenuto a Bologna nel corso dell’evento “Stati generali del Calcio” il capo delegazione della Nazionale ha espresso elogi per i due centrocampisti tornati a vestire l’azzurro, così come anche per Daniel Maldini. L’ex numero uno campione del mondo si è poi tolto anche un sassolino dalla scarpa sul passaggio di Antonio Conte al Napoli.

Buffon elogia Fagioli e Tonali

Convocati da Luciano Spalletti per le sfide di Nations League che il 10 e 14 ottobre vedranno la Nazionale sfidare il Belgio e Israele, Nicolò Fagioli e Sandro Tonali incassano le belle parole di Gianluigi Buffon dal palco dell’evento “Stati generali del Calcio”. Il ritorno in azzurro dei due centrocampisti dopo i mesi difficili per via del caso scommesse è salutato con entusiasmo dal capo delegazione dell’Italia, lieto di vedere i due centrocampisti tornare finalmente a poter brillare in campo, cancellando i problemi con il gioco d’azzardo e le scommesse che avevano portato alla squalifica.

Fagioli e Tonali più forti di prima

“Questi ragazzi sono giovani, ma hanno già dimostrato qualcosa di importante“, ha spiegato il portiere campione del mondo 2006, che ha proseguito: “Secondo me, sotto il profilo umano, con le esperienze che hanno vissuto, sono molto più forti. Tonali e Fagioli hanno vissuto momenti difficili, ma stanno tornando a essere protagonisti. Sono più forti di prima e ci permetteranno di elevare il livello della squadra“.

Buffon incorona Daniel Maldini

Tra le novità viste a Coverciano c’è anche Daniel Maldini, che si è preso l’azzurro grazie alle buone prestazioni messe in mostra con la maglia del Monza. “Penso che quella di Daniel sia una delle incredibili storie che lo sport e la vita sanno regalare. Credo che si sia meritato tutto questo dimostrandolo negli ultimi 2-3 anni sul campo. Ha qualità facili da individuare e ha palesato una crescita enorme“.

L’orgoglio di Buffon per il Napoli di Conte

Infine, Buffon sfrutta l’occasione per prendersi una piccola rivincita sull’avventura di Antonio Conte al Napoli: “Ora non parlo, perché è facile dirlo adesso che il Napoli è primo in classifica. Su Conte mi ero già espresso a giugno, andate a risentire che cosa dissi allora. Oggi è facile…“. Il riferimento è chiaramente a quel “Se va male arriva secondo” pronunciato dal palo del “Festival dello Sport” in quel di Parma. Per ora gli Azzurri sono in testa al campionato con 16 punti dopo le prime sette giornate e un ottimo calcio espresso in campo… Buffon, giustamente, non ha molto da aggiungere.