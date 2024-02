Cagliari-Lazio, moviola: esame di riparazione per Di Bello e quel rigore allo scadere

La prestazione dell’arbitro nella sfida dell’Unipol Domus analizzata ai raggi X, il fischietto brindisino ha ammonito 4 giocatori tra cui Romagnoli

E’ un veterano della serie A ma Di Bello, la scelta di Rocchi per Cagliari-Lazio, sta attraversando un periodo difficile. Troppi errori da arbitro e flop preoccupanti anche quando, come è capitato domenica scorsa quando non ha visto il rigore su Kvara in Napoli-Verona, è stato utilizzato al Var. La gara in Sardegna era un po’ una prova del nove per lui ma come se l’è cavata?

I precedenti di Di Bello con Cagliari e Lazio

L’arbitro pugliese contava già 18 precedenti con i rossoblù (è una delle squadre che ha incontrato più spesso) con un bilancio con più ombre che luci: tre vittorie per i sardi, poi quattro pareggi e undici sconfitte. Tra i successi, però, spicca la vittoria nei preliminari dei playoff di B contro il Venezia, con la doppietta di Lapadula. E’ stato invece il 21° incrocio per Di Bello con i biancocelesti: 11 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte il bilancio. In questa stagione, aveva già arbitrato la Lazio in occasione della vittoria in casa del Sassuolo.

Di Bello ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti M. Rossi e Cipriani con Monaldi IV ufficiale, Maresca al Var e Di Paolo all’AVAR, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: 45′ p.t +1 Immobile (I), 7′ s.t Makoumbou (C), 22′ s.t Romagnoli (L), 45′ s.t +2 Vecino (L).

Cagliari-Lazio, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 28’ c’è un check sul gol della Lazio. I giocatori del Cagliari lamentavano un presunto tocco di braccio di Immobile. Non c’è nulla secondo l’arbitro Di Bello e secondo il Var. Prima del riposo l’episodio chiave: i giocatori del Cagliari si lamentano per un presunto fallo ai danni di Mina, atterrato in area di rigore da Romagnoli. L’arbitro fischia la fine del primo tempo senza nessun check. E’ l’unico vero dubbio di Cagliari-Lazio.