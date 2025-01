Monza-Cagliari, moviola: Di Bello non vede rigore solare e fallo da rosso, altra domenica-no

La prova dell’arbitro all’U-Power Stadium nel lunch match di serie A analizzata ai raggi X, il fischietto brindisino ha ammonito quattro giocatori

Nuova chance per Di Bello, la scelta di Rocchi per Monza-Cagliari: il fischietto brindisino l’anno scorso era stato messo in castigo dopo i disastri in Lazio-Milan e dopo un lungo stop aveva arbitrato quasi solo in serie B, per la gioia di Gasperini che lo aveva spesso criticato. Quest’anno gli era stata affidata una gara di terza fascia come Cagliari-Como poi è stato chiamato a fischiare una big, in Empoli-Juve senza convincere e quindi è stato discreto in Empoli-Como ma è ricaduto in grossi errori in Atalanta-Udinese e nelle gare successive. E’ stata la gara numero centosessantanove in Serie A per lui, l’ottava in questa stagione nella quale aveva già diretto i rossoblù di Nicola nella partita casalinga contro il Como dello scorso 26 agosto, terminata sul punteggio di 1-1. ediamo come se l’è cavata all’U-Power Stadium.

I precedenti di Di Bello con Cagliari e Monza

In carriera, inclusa la gara di questo campionato, Di Bello aveva arbitrato il Cagliari in venti occasioni con uno score per i rossoblù di tre vittorie (una nei playoff di Serie B della stagione 2022-23 al primo turno contro il Venezia, le altre in Serie A), cinque pareggi (tutti nella massima serie) e dodici sconfitte (di nuovo tutte in Serie A). Cinque i precedenti con il Monza in campo, con un totale di una vittoria (Serie B 2021-22), due pareggi (uno in A e uno in B) e due sconfitte, entrambe nel massimo campionato.

L’arbitro ha ammonito quattro giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Preti e Mokhtar con Piccinini IV uomo, Ghersini al Var e Massa all’Avar, l’arbitro ha ammonito 4 giocatori: Bondo, Piccoli, Mina e Bianco ed ha espulso D’Ambrosio.

Cagliari-Monza, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. Al 4′ subito polemiche: fallo di mano di Makoumbou che alza platealmente il braccio su tiro di Ciurria in area, Di Bello non vede niente ma viene richiamato all’on field review dal Var e torna sui suoi passi, concedendo il rigore che Caprari realizza. Al 10′ contatto sospetto in area di rigore biancorossa, con Caldirola che rischia tantissimo con una reiterata trattenuta su Mina. Anche stavolta l’arbitro dice che si può proseguire mentre il Var non interviene, non trattandosi di chiaro ed evidente errore. Al 31′ primo cartellino giallo della partita per Bondo, fallo tattico su Piccoli e provvedimento disciplinare corretto.

Al 44′ Piccoli interviene in scivolata su Turati e costringe l’arbitro ad ammonirlo. Al 63′ D’Ambrosio rialzandosi scalcia vistosamente Mina. Grandi proteste, con Di Bello che non si accorge di nulla. Ci pensa ancora Ghersini al Var a richiamare l’arbitro che rivede le immagini ed estrae il rosso diretto per il giocatore del Monza. Al 67′ ammonito Mina che ci mette una vita a uscire dal campo. All’88’ ammonito Bianco. Dopo 6′ di recupero Monza-Cagliari finisce 1-2.