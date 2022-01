Ultimo aggiornamento 08-01-2022 12:37

A causa dei capricci della stella Cristiano Ronaldo e dei problemi che sta riscontrando all'interno dello spogliatoio, probabilmente a fine stagione l'allenatore Ralf Rangnick lascerà la panchina del Manchester United, dopo aver preso il posto di Solskjaer pochi mesi fa. Il Times fa due nomi per la sua sostituzione, comunque dovesse andare l'anno in casa United.

Tomás Rincón è un nuovo giocatore della Sampdoria. ? UFFICIALE @TomasRincon5 alla @sampdoria Tutto il Torino FC saluta con affetto Tomas : grazie General, sarà sempre un piacere incontrarti sulle strade del calcio ? https://t.co/rU7HNZQbN5 # SFT pic.twitter.com/GQ0J5qLNP6 — Torino Football Club January 8, 2022 Ad avere la meglio nella corsa a Rincon è stata così la Sampdoria, che ha superato diverse concorrenti.

Tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di serie A

Paolo Maldini e Frederic Massara, avrebbero individuato il, nuovo Tomori, in Sven Botman, roccioso centrale olandese classe 2000 in forza al Lille, la cui situazione è però molto diversa rispetto a quella di Tomori. Botman è infatti un punto fermo della squadra campione di Francia, che ha già soddisfatto la necessità di fare cassa a gennaio attraverso la cessione di Jonathan Ikonè alla Fiorentina. Il Lille vede Faivre come possibile sostituto di Ikonè e ha già avviato contatti con il Brest.

Cosa è successo ieri venerdì 7 gennaio 2022

