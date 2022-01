Ultimo aggiornamento 09-01-2022 13:27

Andrea Conti riparte della Sampdoria e ritrova il tecnico Roberto D'Aversa, già avuto al Lanciano e al Parma e che ha sempre dimostrato di credere molto in lui. Dopo l'esordio stagionale negli ultimi minuti con la Roma, Conti potrà trovare più continuità alla Samp rispetto a quanto visto col Milan. Conti, il cui contratto è in scadenza col Diavolo a fine stagione, si trasferirà in Liguria a titolo definitivo.

È il Tempo oggi a fare il punto della situazione, con la trattativa tra il capitano del Porto e la Roma di José Mourinho che ormai è quasi conclusa. La Roma punta a chiudere l ’ operazione durante la prossima settimana e anche nelle ultime ore i contatti con il Porto sono proseguiti. Rimangono solo alcuni dettagli di natura tecnica, e alla Roma servono le sue geometrie in mezzo al campo.

Prima del match col Venezia, il ds del Milan Massara ha parlato del mercato di gennaio :, La nostra priorità, dopo l'infortunio di Kjaer, è un difensore centrale. Se ci sarà l'occasione per rinforzarci ci faremo trovare pronti. Ci sono tanti nomi sul tavole, il mercato è ancora lungo.

Nella giornata di sabato il Barcellona ha ufficializzato l'acquisto di Fabio Blanco, giocatore classe 2004 proveniente dall'Eintracht Francoforte : anche se, a dire la verità, l'esperienza in Germania è stata piuttosto breve. Arrivato in estate, a luglio, dal Valencia, Blanco ha disputato diverse gare con l'Under 19, siglando una doppietta contro il Friburgo : si tratta di un giocatore funambolico, abile con la palla e con una visione di gioco che lascia presagire un futuro roseo.

Finalmente l'Inter ha rivisto il suo presidente. Inter, Steven Zhang è tornato a Milano. Intanto oggi sarà a San Siro, pronto a seguire il big match Inter - Lazio. Dovrebbe poi tornare a vedere dal vivo la sua Inter nella finale di Supercoppa Italiana, sempre a San Siro, contro la Juventus. Zhang, subito il rinnovo di Brozovic Il primo obiettivo di Steven Zhang sarebbe quello di annunciare, il prima possibile, il rinnovo di Marcelo Brozovic.

Cosa è successo ieri sabato 8 gennaio 2022

Serie A, Inter: sempre più difficile il rinnovo di Perisic. Serie A, Juventus: Morata ha ancora in testa il Barcellona. Mercato Milan, Paolo Maldini rassicura i tifosi su tre rinnovi. Manchester United, Cristiano Ronaldo in rotta con Rangnick: possibile addio a fine stagione. Juve, serve un attaccante: Icardi o Scamacca le uniche vie concrete. Calciomercato: colpi e trattative di Juve, Inter, Roma, Napoli e Milan. Mercato Inter, scende in campo Inzaghi: svolta per la difesa. Ufficiale Insigne a Toronto: le parole del capitano del Napoli. Nuova avventura a 41 anni per ’El Tanque’ Silva: firma per l’Aldosivi. Lazio, nuovo incontro con Luiz Felipe per il rinnovo: l'Inter aspetta. Piatek alla Fiorentina: ufficiale, avrà la numero 19. Manchester United, per il dopo Rangnick due sono i nomi in pole. Rincon alla Sampdoria, è ufficiale: arriva dal Torino. Tabellone Calciomercato invernale 2022. Tutti i movimenti. Milan, mercato in salita: nuove valutazioni per difesa e centrocampo.

Virgilio Sport