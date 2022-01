Ultimo aggiornamento 11-01-2022 09:29

In cima ai desideri c'è la volontà di riportare in serie A Gianluca Lapadula. Con i campani si potrebbe intavolare un discorso di scambi : Ernesto Torregrossa, ai margini del progetto di D'Aversa. La seconda possibilità porta invece dritti dritti a Parma, acquistato proprio dal direttore sportivo Faggiano e già allenato in passato da Roberto D'Aversa.

I bianconeri devono sopperire sul mercato all'infortunio dell'attaccante, il nome in pole scatena il dibattito sui social

La capolista Pisa non ha alcuna intenzione di mollare la vetta del campionato di Serie B. Il club toscano, secondo quanto riportato da 'Sky Sport ', avrebbe infatti formalizzato una prima offerta per l'attaccante polacco Adam Buksa, in forza ai New England Revolution in MLS. Per Buksa, che in patria ha vestito le maglie di Lechia Gda ? sk, Zaglebie Lubin e Pogon Szczecin, si tratterebbe di un ritorno nel Belpaese : nella stagione 2013 - 2014 ha militato nella Primavera del Novara.

Se non tutte, le squadre di Serie A pronte a cogliere opportunità appetibili all'imbocco della seconda parte di stagione. Tra queste , potrebbe materializzarsi il ritorno in Serie A di Nani , come riportato da 'Sky Sport '. L'esterno portoghese, che nella stagione 2017 - 18 ha vestito la maglia della Lazio, è stato proposto a due club nostrani : il Bologna e il Genoa.

L'infortunio occorso a Federico Chiesa ha messo in moto la macchina bianconera, ora alla ricerca di un rinforzo per l'attacco. la Vecchia Signora avrebbe bussato alla porta dello Zenit per avere informazioni su Sardar Azmoun. Essendo extracomunitario, Sardar Azmoun potrebbe arrivare a Torino, sponda bianconera, solo con la formula del prestito poiché la Juventus ha solo quello slot libero, avendo ceduto Douglas Costa al Gremio proprio con la formula del prestito.

Cosa è successo ieri lunedì 10 gennaio 2022

L'Alanyaspor non lo riscatta: Babacar torna ufficialmente al Sassuolo. Inter, fatta per il rinnovo di Brozovic e per la fascia spunta un nome. Conti saluta il Milan: ufficiale il trasferimento alla Sampdoria. Milan, l'agente di Alvarez confessa: "Il Covid ha complicato tutto". Manchester United, il destino di Paul Pogba si deciderà in estate. Kagawa riparte dal Belgio: il giapponese ex United è del Sint-Truiden. Fiorentina, senti Barone: "Valutiamo offerte per Amrabat". Genoa, Shevchenko resta per ora. Napoli, le rivelazioni di Koulibaly: "Mi ha cercato anche il PSG". Serie A, Juventus: lo United ha deciso su Cavani. Juve, Chiesa operato: come cambia il mercato. I sostituti.

