Il nuovo nome sull'agenda dei dirigenti blucerchiati per cercare di rinforzare il reparto offensivo è quello di Roberto Piccoli. L'attaccante in forza all'Atalanta ha trovato poco spazio in questa prima fase di campionato, nonostante venga considerato uno dei giovani più interessanti del panorama italiano. Muriel e Ilicic lo stanno relegando troppo ai margini del progetto orobico, ecco perchè l'attaccante vuole ascoltare nuove proposte.

Solo il Milan può salvare la panchina di Shevchenko. L'ex rossonero oggi affronterà il Diavolo, a San Siro, per un posto nei quarti di finale di Coppa Italia. Gli servirebbe un successo per essere confermato alla guida del Genoa. Dovesse arrivare, sarebbe il quarto della stagione del Grifone.

Tra i più deludenti nella sfida persa dalla Juventus a San Siro contro l'Inter nella finale di Supercoppa Italiana c'è sicuramente Paulo Dybala. Rinnovo Dybala, i dubbi della Juventus. Fino a qualche settimana fa, il rinnovo del contratto di Paulo Dybala sembrava certo. La Juventus sta prendendo tempo, come quella nella finale di Supercoppa. Se la Juventus pare avere qualche dubbio sul rinnovo di Paulo Dybala, anche l'argentino potrebbe avere altre opzioni in mente.

Poteva essere l'anno del suo riscatto e, Vecino è ai margini del progetto Inter. Da qui la concreta possibilità che possa fare le valigie già durante la finestra di mercato di gennaio. L'uruguaiano avrebbe preferito restare ma la società pare avere altre idee. L'Arsenal sembrerebbe interessata.

L'avventura di Simy alla Salernitana pare già giunta al capolinea. Arrivato in estate dopo cinque ottime stagioni al Crotone, l'attaccante nigeriano non è riuscito a lasciare la sua impronta. Da qui la concreta possibilità che possa fare le valigie già a gennaio.

Non una scelta comunicata pubblicamente dall'ex Milan, ma un retroscena svelato dall'allenatore del Benevento, Fabio Caserta, che intervenuto in conferenza stampa ha parlato proprio della situazione del suo attaccante :, Lapadula non verrà convocato : quando siamo rientrati dal periodo di Natale ha espresso la volontà di non voler più giocare con il Benevento. Caserta ha poi espresso il suo punto di vista sulla questione, non proprio in linea con il suo modo di pensare.

Cosa è successo ieri mercoledì 12 gennaio 2022

