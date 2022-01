Ultimo aggiornamento 29-01-2022 10:51

Tutti gli acquisti e le cessioni del mercato di serie A

Dusan Vlahovic, è ufficialmente un giocatore della Juventus. Un aiuto alla Juventus arriva da due ex bianconeri : Antonio Conte e Fabio Paratici. La Juventus però è disposta a cedere il centrocampista solo a titolo definitivo. il Tottenham di Antonio Conte avrebbe messo nel mirino anche Dejan Kulusevski. In questo caso, come riporta Sky Sport, Paratici starebbe cercando di convincere la Juventus col prestito con obbligo di riscatto a determinate condizioni.

Sergio Oliveira potrebbe non essere l ’ unico rinforzo della Roma per il centrocampo nel mercato di gennaio 2022. L ’ obiettivo del tecnico della Roma è Danilo Pereira, classe 1991, in forza al Psg. Si tratterebbe di un altro acquisto d ’ esperienza, che potrebbe concretizzarsi con la formula del prestito secco o con diritto di riscatto, visto lo scarso spazio che Danilo sta avendo alla corte di Mauricio Pochettino, sarà necessario prima definire l ’ uscita di Amadou Diawara.

Si è sbloccata la trattativa tra il Torino e gli agenti di Samuele Ricci. L ’ Empoli incassa 8.5 milioni più due di bonus oltre al 10% sulla futura rivendita del giocatore, che si metterà agli ordini di Ivan Juric dopo la fine dello stage con la Nazionale di Roberto Mancini.

FantAntonio si sbilancia su una mossa dei nerazzurri sul mercato ed applaude il club per l'acquisto di Gosens

Il club viola vorrebbe infatti aggiungere un altro tassello al suo reparto offensivo, con l'ingaggio di Agustin Alvarez. Manca però l'intesa col Penarol, che chiede 15 milioni contro i 13 offerti della Fiorentina. Se Alvarez dovesse arrivare alla corte di Vincenzo Italiano già a gennaio, sarebbe il quarto attaccante preso a gennaio per colmare il vuoto lasciato da Vlahovic, dopo Ikoné, Piatek e Cabral.

Il ds del Napoli Giuntoli ha messo gli occhi su un nuovo attaccante ma l'acquisto è legato alla posizione entro i primi 4 posti

Cosa è successo ieri venerdì 28 gennaio 2022

Cassano: "Scelta di Vlahovic sbagliata, è di seconda fascia". Spal, più lontano Daniel Maldini. Fiorentina: gelido saluto a Vlahovic. Juve-Vlahovic ufficiale: costerà 90 milioni, le prime parole. Ufficiale: Sensi in prestito dall'Inter alla Sampdoria. Juventus, nuova pista estera per Kulusevski. Vlahovic alla Juventus, è il grande giorno: terminate le visite mediche. Il Corinthians annuncia Ederson alla Salernitana. Morata tra Barcellona, Juventus e non solo: le opzioni di Alvaro. Simy lascia la Salernitana: è fatta per il suo passaggio al Parma. Milan: c’è distanza per Kulusevski, e manca ancora il difensore. Juventus-Nandez, il Cagliari ha tre alternative. Serie A, l’Inter sogna un colpo in stile Calhanoglu: i dettagli. La Roma lavora anche su Danilo Pereira. Vlahovic alla Juventus, è il grande giorno: visite mediche in corso. Il Dortmund piomba su Scamacca con 45 milioni. Atalanta, nel mirino Origi. Juventus, Vlahovic è a Torino: commissione-shock per l'agente. Buffon: "Che acquisto Vlahovic, Dybala rinunci a qualcosa". Baselli lascia il Torino: è ufficiale l'approdo al Cagliari. Fiorentina, occhio alla situazione portieri: Dragowski via a giugno. Roma, Diawara verso il Fulham: si riapre la pista Xhaka. Inter, il doppio smacco alla Juventus manda in delirio i tifosi. Il Napoli stringe per Olivera: l'uruguaiano sarà azzurro da luglio.

