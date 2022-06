Calciomercato 2022, tutte le trattative e scambi del 7 giugno 2022

Calciomercato 2022, tutte le trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Leggi su Virgilio Sport tutte le trattative di calciomercato: scambi, acquisti e cessioni di tutte le squadre. Un live dell'intera giornata, no stop, con tutte le news principali.

Juventus, Fagioli al bivio: le due strade del giovane centrocampista

Ormai ci siamo, il centrocampista della Juventus protagonista di una stupenda stagione in prestito alla Cremonese, in Serie B, culminata poi con la promozione nella massima serie. Stando a quanto scritto dalla Gazzetta dello Sport, al momento le ipotesi sul tavolo sono due : un rinnovo con la Juventus o l'approdo a parametro zero al Monza, dove sia Galliani che Stroppa stimano molto il centrocampista.Leggi l'articolo09:32

Retroscena Napoli: Politano avrebbe chiesto la cessione

Ha dell'incredibile quanto lanciato poco fa dai colleghi di Sportmediaset, che sostengono che l'esterno del Napoli Matteo Politano, ora impegnato in nazionale nella gara contro l'Ungheria avrebbe chiesto la cessione. Il motivo sarebbe da ricollegarsi all'interessamento del Napoli per Federico Bernardeschi, che potrebbe arrivare a parametro zero dopo la fine del contratto con la Juventus e che gioca nella stessa zona di campo dell'ex Sassuolo e Inter.Leggi l'articolo22:14

Juventus, al momento ferma la trattativa per Di Maria

Dopo gli iniziali contatti tra la Juventus e l'entourage di Di Maria, la trattativa per l'attaccante argentino si è un po'arenata. Madama ha paura delle scarse motivazioni di Di Maria, che ha già annunciato di voler tornare in Argentina dopo il mondiale.Approfondimento22:04

Liverpool, ancora incerta la permanenza di Salah

La sconfitta in finale di Champions League del Liverpool sembra segnare la fine di Sadio Mane ad Anfield. Il trasferimento a gennaio di Luis Diaz e i nuovi collegamenti con altri potenziali acquisti ad Anfield potrebbero portare alla partenza di Mane. E potrebbe non essere l'unica superstar dei Reds a cercare l'uscita. Mohamed Salah ha riconsiderato il suo futuro al Liverpool dopo un'offerta del Barcellona.Approfondimento19:14

Fiorentina, per Suarez il club viola è meta gradita

Bomba dall'Argentina : secondo il quotidiano Olé infatti, Luis Suarez ha escluso un trasferimento in Sudamerica per continuare a giocare in Europa, in modo da arrivare al top della forma al Mondiale in Qatar. Stando alle ultime indiscrezioni, il giocatore dell'Atletico Madrid vorrebbe giocare in una città attraente e tra le opzioni gradite ci sono Siviglia, Bilbao e anche Firenze. I 7.5 milioni annui però sono cifra fuori portata per la Fiorentina.Vai all'articolo19:12

Juve, Cuadrado non ci sta e chiarisce la sua situazione

Al centro degli ultimi rumors di mercato ha rotto il silenzio parlando della sua situazione e del suo rapporto con la Juventus. Juan Cuadrado ha scelto di intervenire e dare la sua versione dei fatti riguardo alle voci di mercato. Nelle ultime ore infatti si era detto che dopo il rinnovo automatico del contratto, la Juve avrebbe proposto un abbassamento dell'Ingaggio.Approfondimento17:35

Juve, Paul Pogba lancia un messaggio d'amore

Tra i tanti tormentoni di questo calciomercato c'è anche il possibile, se non quasi certo ritorno di Paul Pogba alla Juventus. Paul Pogba : cosa c'è nel futuro ? Le parole di Pogba : messaggio alla Juve. Paul Pogba, l'affare è ormai fatte. Paul Pogba : cosa c'è nel futuro ?. Paul Pogba, l'affare è ormai fatte. Con queste parole sembra che Pogba abbia dato addio al Manchester United dove fu ceduto 6 anni fa per 105 milioni di euro : 72.5 alla Juventus, il compianto Mino Raiola.Vai all'articolo17:24

Milan, un rientro in rosa fa esultare i tifosi: "Meglio di Bakayoko”

Non solo grandi colpi in casa rossonera, il ritorno di un giocatore dal prestito provoca la soddisfazione dei fanVai all'articolo14:06

Grande d'Europa sul nerazzurro, i tifosi: “Cediamo lui, non Bastoni”

Il Manchester United fortemente interessato a uno degli esterni di Inzaghi, sui social gli interisti tracciano la strategia Leggi l'articolo13:28

Giallo Mertens, quanto ha chiesto per rinnovare? Napoletani in ansia

Guerra di numeri sul prolungamento del belga: quattro milioni per un anno oppure due e mezzo per due stagioni? Fan divisi tra "Ciro" e De Laurentiis.Leggi l'articolo10:37

Lewandowski ha un solo pensiero: il Barcellona

Lewandowski considera conclusa la sua lunga avventura al Bayern Monaco. Il 33enne goleador ha anche deciso dove vuole rimettersi in gioco : al Barcellona. Da capire ora che cosa farà il Bayern Monaco, , obbligato, a trattare solo con il club blaugrana, sempre che voglia davvero accontentare Lewandowski. Il Barcellona, non ha fatto nessun passo ufficiale.Vai all'articolo10:00