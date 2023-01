Come spesso succede, sono le ultime ore a ravvivare il calciomercato. Sarà così anche in questa finestra invernale di trattative, mai così povera (in tutti i sensi) di colpi a sensazione? Sembra proprio di sì, visto che ci sono un paio di questioni, piuttosto grosse, da sistemare. La Roma deve risolvere entro domani la “grana” Zaniolo (e il Milan è tornato alla finestra), l’ Inter deve trovare – eventualmente – un sostituto per Skriniar. Diamo un’occhiata alle percentuali degli affari che riguardano Juve, Milan, Inter, Napoli, Roma e le altre big del campionato.

Calciomercato, il borsino delle trattative

Calda Tiepida Fredda <70% 30-70% <30% JUVE Henrichs Holm Grimaldo INTER Lindelof Becao Buchanan MILAN Zaniolo Saint-Maximin Godts NAPOLI Vicario Caprile Cheddira ROMA Llorente Ziyech Aouar LAZIO Bonazzoli Viti Sanabria ATALANTA Mulattieri Beukema Viti FIORENTINA Sabiri Spertsyan Belotti

Mercato, le mosse di Milan, Inter

Le clamorose scoppole rimediate nelle ultime sfide hanno convinto il Milan della necessità di un rinforzo. Bocciato De Ketelaere, il colpo last minute potrebbe essere Zaniolo, scaricato anche da Mourinho e destinato a lasciare subito Roma. L’Inter, invece, va a caccia di un sostituto per Skriniar, che potrebbe salutare in queste ore, destinazione Psg. Il nome di Lindelof, centrale svedese del Manchester United, sembra in pole position su tutti gli altri, ma occhio a Becao. Nessuna novità su Dumfries e, di conseguenza, sul suo sostituto più probabile: Buchanan.

Juve, Napoli e Roma alla finestra

La Juventus pensa soprattutto a cedere in queste ore, ma un nome accostato ai bianconeri per il futuro è quello di Henrichs, terzino destro del Lipsia. Il Napoli, in caso di divorzio a fine stagione da Meret, segue due portieri: Vicario dell’Empoli e Caprile del Bari, da cui potrebbe arrivare pure l’attaccante marocchino Cheddira. Capitolo Roma: per la sostituzione di Zaniolo il preferito da Mourinho rimane Zyech. A sorpresa, colpo in arrivo in difesa per i giallorossi: praticamente definito l’ingaggio in prestito di Diego Llorente, centrale spagnolo del Leeds (classe 1993).