Calciomercato: Kelly e Juventus, fumata bianca. Joao Felix più lontano dal Milan che si tiene Camarda

La Lazio punta Belahyane del Verona, Belotti verso il Benfica, manca molto per l'ufficialità di Saint Maximin al Napoli, la Roma si fionda su Marmol

Meno uno alla fine del mercato invernale e si preannunciano ore infuocate per le ultime trattative. Tutt’altro che da escludere qualche altro colpo da 90 ma anche oggi è stata una giornata frenetica.

Danso al Tottenham, la Juve chiude per Kelly

Con Danso ufficialmente passato al Tottenham la Juventus ha rotto gli indugi per il nuovo difensore: ai dettagli la trattativa con il Newcastle per Lloyd Kelly. Un affare resosi indispensabile dopo i ko di Bremer e Cabal (stagione finita) cui si è aggiunto quello di Kalulu (stop di un mese). Kelly è il quarto colpo invernale della Signora dopo Kolo Muani, Renato Veiga e Alberto Costa ma non sarà solo un tappabuchi per questi mesi.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Juventus, infatti, nelle ultime ore ha fatto uno sforzo in più: non semplice prestito secco, ma con obbligo. Operazione complessivamente da 15-18 milioni con i bonus.

Milan, si complica per Joao Felix

Dopo aver chiuso per Gimenez il Milan sognava di aggiungere al reparto offensivo anche Joao Felix, riserva triste al Chelsea: continui i contatti tra la dirigenza milanista e l’agente del giocatore Jorge Mendes ma per il momento non hanno portato a sbloccare la situazione. I Blues continuano a chiedere troppo tra prestito e riscatto e il Milan, senza la cessione di Okafor in attacco, non ha spazio per inserire nuovi calciatori. Non è andata a buon fine neanche la trattativa per portare il giovane attaccante rossonero Camarda al Monza: l’uscita in prestito per 18 mesi di Francesco Camarda sembrava a un passo ma non si è concretizzata. Il Milan ha preferito tenerlo in rosa.

Il Napoli in stallo per Saint-Maximin

Il Napoli dopo aver provato a prendere Garnacho, Adeyemi, Ndoye, Lang, ha accarezzato la suggestione Chiesa e a un certo punto nell’elenco successivo alle primissime scelte ha pensato anche a Boga – reduce da un infortunio muscolare e fuori dal 15 dicembre – e ad Amuzu ma alla fine ha scelto Saint-Maximin ma l’operazione si è complicata. Ieri sembrava che la storia procedesse spedita, ma non è ancora stata trovata la quadra definitiva nel triangolo con Al-Ahli (proprietario del cartellino) e Fenerbahçe (che lo ha avuto in prestito finora).

Il giocatore è in attesa, s’era anche congedato dai turchi, ma senza gli accordi economici sui tre fronti – tra le società e il giocatore – non potrà raggiungere Conte. Operazione complessa a triangolo. Le parti sono al lavoro per trovare un’intesa che più passa il tempo e più si complica. È corsa contro il tempo.

Con la cessione di Castrovilli al Monza, la Lazio ha liberato uno slot a centrocampo che potrebbe essere occupato dal jolly dell’Hellas Verona Belahyane. Ci sarà però bisogno di uno sforzo economico, vista la valutazione che si aggira tra i 15 e i 18 milioni di euro. Sullo sfondo ci sono anche altre squadre, Rennes e Marsiglia su tutte.

Si attendeva solamente l’ufficialità arrivata nella mattinata di oggi: Cesare Casadei è ufficialmente un nuovo giocatore del Torino. Operazione da 13 milioni più 2 di bonus più 20% sulla futura rivendita.

Andrea Belotti è vicino a vestire la maglia del Benfica. Le Aquile sperano di chiudere già oggi la trattativa con il Como per l’ex punta del Torino come svela A Bola. Ma non solo: il Benfica vuole assicurarsi anche Samuel Dahl, terzino in uscita dalla Roma. I giallorossi valutano l’offerta del Fulham per Celik ma chiedono l’obbligo di riscatto per poi puntare sul giocatore del Las Palmas Marmol.