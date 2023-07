Milan: l’amichevole con il Lumezzane, i convocati per gli USA e un retroscena di mercato

Il Milan ha giocato la prima amichevole del suo precampionato battendo 7-0 il Lumezzane nei due tempi da 30 minuti, Pioli dirama le convocazioni per la tournée negli Stati Uniti e arriva anche un retroscena di mercato

20-07-2023 20:52

Il Milan comincia la sua stagione, lo fa con un’amichevole con il Lumezzane dal minutaggio particolare visto che il tempo di gioco ha superato di poco i 60 minuti e con un netto 7-0. Prima sgambata per i rossoneri ma comunque un test importante soprattutto per vedere all’opera i nuovi acquisti.

Milan: 7 reti al Lumezzane e brilla la stella di Pulisic

La sensazione dopo la prima amichevole vinta 7-0 contro il Lumezzane è che il Milan abbia messo a segno un gran colpo con l’arrivo di Christian Pulisic. Il giocatore statunitense ha fatto vedere subito i colpi che hanno convinto Moncada e Furlani a puntare su di lui, è un giocatore che ha bisogno di spazio e di fiducia per esprimere completamente il suo potenziale. In amichevole non ha segnato ma ha messo in mostra tecnica e visione di gioco, ora resta da capire come vorrà utilizzarlo Pioli dal punto di vista tattico.

Meno convincente la prova di Loftus-Cheek, Pioli lo ha utilizzato come mezz’ala capace di muoversi tra le linee e di provare l’inserimento, nel ruolo con cui l’inglese aveva brillato sotto la gestione di Sarri al Chelsea. Ma le gambe, ovviamente a questo punto della stagione, non girano ancora come dovrebbero e il gigante inglese ha bisogno di tempo prima di trovare la giusta convinzione.

Milan, la rivelazione di mercato arriva dal tecnico del Lumezzane

Il mercato del Milan è tutto tranne che concluso e svelare un piccolo retroscena sui movimenti dei rossoneri ci prova Arnaldo Franzini, allenatore del Lumezzane. Il tecnico è stato intercettato dai microfoni di TeleLombardia ed ha svelato qualche particolare del suo colloquio con Pioli.

Mi ha detto che sta cercando di cambiare, da quello che si legge sarà il 4-3-3 il modulo con cui il Milan partirà. E da quello che ho capito potrebbe succedere ancora qualcosa di importante in fase di mercato, mi sembra che la campagna acquisti del Milan non sia finite. Penso che faranno qualcosa nel reparto offensivo.

Tournèe negli Stati Uniti: Origi e Rebic fuori dai convocati

La decisione era nell’aria già da diversi giorni ma dopo l’amichevole odierna arriva anche la conferma ufficiale visto che Stefano Pioli ha diramato la lista dei giocatori che prenderanno parte alla tournée di amichevoli negli Stati Uniti: non ci sono Rebic, Origi, Caldara, Ballo-Tourè e Lazetic. Un elenco con un denominatore comune molto chiaro: sono tutti giocatori destinati a non far parte del gruppo nella prossima stagione. I dirigenti rossoneri sperano di ottenere qualcosa soprattutto da Rebic e Origi, per reinvestire sul mercato soprattutto nel reparto offensivo.