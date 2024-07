Milan, non solo Fofana: Cardoso e Amrabat a centrocampo, Emerson Royal e Pavlovic ad un passo

I rossoneri sono partiti per la tournée negli Usa dove affronteranno City, Real Madrid e Barcellona: Fofana resta in stand-by, il Monaco non cede

Il Milan è partito alla volta degli Stati Uniti, dove sarà impegnato nel Soccer Champions Tour 2024 in amichevoli di lusso contro Manchester City, Real Madrid e Barcellona. A far compagnia alla comitiva rossonera ci sono anche Zlatan Ibrahimovic e l’ad Giorgio Furlani. Non ci sono ancora i reduci dall’Europeo Theo Hernandez, Maignan, Reijnders (attesi per il 3 agosto a Milanello) e Morata, che tornerà il 10.

La tournée americana del Milan

Ci sono invece Leao e Okafor: stando al calendario, i rossoneri incontreranno il Manchester City il 27 luglio allo Yankee Stadium di New York, per poi sfidare il Real Madrid il 31 luglio al Soldier Field di Chicago. Il tour si concluderà con una partita contro il Barcellona il 6 agosto al M&T Bank Stadium di Baltimora, una sfida speciale tra due club che celebreranno il loro 125esimo anniversario nella prossima stagione. Si tratta del secondo anno consecutivo in cui il Milan sceglie il Nord America per il suo Pre-Season Tour.

Milan, Emerson Royal può arrivare

“Siamo proprietari da due anni, vogliamo riportare il Milan protagonista sulla scena mondiale. Abbiamo 550 milioni di fan in tutto il mondo, 50 milioni di fan sono in America e vogliamo puntare su questi”. Sono state le parole di Gerry Cardinale: ma in attesa del campo, è naturalmente il calciomercato a catalizzare tutte le attenzioni dei tifosi. I rossoneri a piccoli passi si stanno avvicinando a Emerson Royal, terzino del Tottenham. Il Milan ha ridotto la distanza con gli Spurs che valutano l’ex Barcellona circa 20 milioni di euro: ballano ancora 2-3 milioni di euro. Nella scorsa stagione, Emerson ha collezionato 22 presenze in Premier League con la maglia del Tottenham, condite da un gol.

Pavlovic vuole solo il Milan

Sembra invece in discesa la strada che porta a Strahinja Pavlović, difensore serbo del Salisburgo: il giocatore ha comunicato al club di voler andare al Milan, le due società potrebbero chiudere a venti milioni compresi i bonus. Fronte bollente anche quello che riguarda il centrocampo rossonero: in stand-by la trattativa per Fofana, visto che il Monaco non ha ancora deciso se accettare l’ultima offerta da 14 milioni di euro più bonus, spuntano altri profili.

Cardoso, nuova idea rossonera

Secondo la Gazzetta dello Sport, uno di questi sarebbe quello di Johnny Cardoso, mediano classe 2001 in forza dallo scorso gennaio al Betis Siviglia. Nazionale statunitense, compagno di squadra di Pulisic e Musah, è però in possesso anche di passaporto italiano e il suo eventuale approdo non pregiudicherebbe le trattative per Emerson Royal e Pavlovic. Il Betis chiede 25 milioni, il giocatore ha un contratto fino al 2027: nella seconda parte dell’ultima stagione ha collezionato 17 presenze in Liga ed un gol.

Il Milan pensa anche ad Amrabat

Altro profilo interessante, e già noto al pubblico italiano, sarebbe quello di Sofyan Amrabat, centrocampista classe ‘96 che ha recentemente fatto ritorno alla Fiorentina dopo che il Manchester United, squadra nella quale ha giocato in prestito nella stagione, ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto fissato in 20 milioni di euro. L’esperienza del marocchino in Inghilterra è stata piuttosto deludente, ma le sue caratteristiche si sposerebbero perfettamente con il profilo ricercato dai rossoneri. Sotto contratto coi viola fino al 2025, il nazionale marocchino non sembra rientrare nei piani del nuovo allenatore Raffaele Palladino: ma il suo nome sarebbe sul taccuino di vari club europei.

