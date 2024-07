Milan, che pasticcio con i diritti tv delle amichevoli: si rischia causa milionaria

I rossoneri in Usa affronteranno tre big nei test estivi: City, Real e Barcellona ma scoppia un caos per emittenti che dovrebbero trasmettere le gare

Una sorta di antipasto di Champions League: da domenica il nuovo Milan di Fonseca si recherà in tournèe negli Usa ed affronterà tre squadroni in amichevole come preparazione al campionato imminente ma è caos sui diritti tv che sono stati ceduti senza esclusiva.

Le tre amichevoli del Milan

Il tour de force dei rossoneri inizierà domenica 28 luglio contro il Manchester City a New York City, NY (ore 00.00 italiane) La partita si svolgerà nello Yankee Stadium, a sottolineare la partnership del Club con i New York Yankees, che ha unito due dei brand sportivi più iconici al mondo. Una partnership strategica che risulta da una relazione di lunga data tra la Yankee Global Enterprises e RedBird Capital Partners, azionista di controllo del Milan.

Si continua giovedì 1 agosto contro il Real Madrid CF a Chicago, IL (ore 2.30 italiane) nello storico Soldier Field, che ha ospitato una partita amichevole tra il Milan e la Nazionale Maschile degli Stati Uniti nel 1991 e si chiude mercoledì 7 agosto contro il Barcellona a Baltimora, MD (ore 01.30 italiane) al M&T Bank Stadium di Baltimora, Maryland, in un’area degli Stati Uniti dove il Club mantiene una presenza costante grazie alla sua AC Milan Academy Virginia.

Lo scontro sui diritti tv

Le tre gare, però, potrebbero innescare uno scontro sui diritti televisivi in Italia. L’agenzia di marketing sportivo tedesca Sportfive, detentrice dei diritti di trasmissione della tournée estiva dei rossoneri in Usa (che vedrà il Milan alle prime prove pesanti dopo il pari con gli austriaci del Rapid Vienna) ha venduto i diritti delle sfide con Manchester City, Real Madrid e Barcellona alla piattaforma di sport in streaming DAZN. Una vendita che – secondo quanto appreso da Calcio e Finanza da fonti informate sulla situazione – è avvenuta in maniera non esclusiva. La stessa agenzia tedesca ha successivamente rivenduto i diritti in chiaro dei big match a Sportitalia.

Dove si vedranno le partite in diretta?

Dopo gli accordi messi per iscritto, la stessa DAZN è venuta a sapere della vendita dei diritti televisivi a Sportitalia a seguito delle comunicazioni social e tramite agenzie da parte del canale di Criscitiello. Una situazione che ora mette di fronte Sportfive a due diverse strade: far cadere l’accordo con Sportitalia e concedere i diritti in esclusiva a DAZN, aprendo contestualmente una causa da almeno 3 milioni di euro con Sportitalia, o non lasciare l’esclusiva a DAZN.