Calciomercato Serie B: Pirlo ritrova il sorriso, le mosse del Bari, sarà un Catanzaro tutto nuovo

Via libera al mercato della Sampdoria, pronta a regalare una squadra competitiva a Pirlo: in bilico il futuro del Bari, nuovo look al Catanzaro

La prossima stagione è alle porte e diverse squadre stanno cambiando per il vestito per partecipare al prossimo ballo della Serie B. Tra chi deve rilanciarsi e chi deve confermarsi, il prossimo campionato si preannuncia equilibrato e pieno di colpi di scena, un classico. Difficile fare una griglia di partenza, visto come cambiano le dinamiche in base a pochi dettagli. Intanto il calciomercato sta entrando nel vivo.

Sampdoria, via al mercato: sogno Tutino

I blucerchiati hanno rispettato le norme sull’indice di liquidità e possono procedere con il deposito dei contratti di Massimo Coda, Ebenezer Akinsanmiro, Simone Romagnoli, Lorenzo Venuti e Melle Meulensteen, tutti giocatori acquistati in questa finestra di mercato. Un segnale da parte del club in vista del prossimo anno. E a far strappare un ulteriore sorriso a Pirlo potrebbe essere Tutino: la Sampdoria sogna il suo arrivo per dare all’allenatore una punta di lusso per la categoria. Il direttore Accardi dovrà però dare un occhio sempre ai conti, facendo attenzione a non andare in passivo tra uscite ed entrate.

Bari, tra contestazioni e mercato

Il clima a Bari non è sereno e al centro dell’attenzione c’è ovviamente il presidente Luigi De Laurentiis, invitato a cedere la società da parte dei tifosi. E sono in programma degli incontri con lo sceicco del Kuwait Al-Sabah per discutere le cifre di un possibile acquisto del club. L’ultima stagione dei biancorossi è stata pessima, con l’incubo della Serie C sfiorato. La dirigenza è al lavoro per migliorare la rosa e Inglese per ora è l’innesto principale. Per la trequarti i candidati sono tre: Partipilo, Verre e Pereiro.

Catanzaro, nuovo look: tanti cambi per Caserta

In casa Catanzaro è partita una mini rivoluzione. Dopo l’addio di Vivarini, artefice dei successi dei calabresi e ora sulla panchina del Frosinone, la dirigenza si è messa in moto anche sul calciomercato. Il neo allenatore Caserta non potrà contare sull’estro e talento di Vandeputte, passato alla Cremonese, per fare solo un esempio. Ma gli acquisti sono stati molti, a partire Compagnon, uno dei pochi a salvarsi la scorsa stagione nella FeralpiSalò, arrivato in prestito dalla Juventus. Ora nel mirino c’è un altro giocatore bianconero: l’esterno a tutta fascia Turicchia. Ma il lavoro del ds Polito non dovrebbe fermarsi qui, con Della Morte in cima alla lista dei desideri. Un nuovo look per la prossima Serie B.