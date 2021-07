Capello in lacrime per la vittoria dell’Italia

Tra i tanti a essersi emozionati per la conquista del titolo europeo c’è stato anche Fabio Capello il quale, ai taccuini de Il Mattino, ha esternato tutta la sua commozione per l’impresa realizzata dagli azzurri.

“Questa grande Italia mi ha fatto piangere. È solo il primo passo, la prima pietra: questo gruppo è forte, ha un tecnico che in poco tempo ha creato una squadra vera, a volte si fa fatica a credere che sia una Nazionale per come gioca. E il Mondiale di Doha è tra poco più di un anno” ha rivelato commosso l’ex tecnico di Milan e Real Madrid.

“Quando mi è scattata la scintilla? Nel vedere la serenità di chi subentrava nelle sostituzioni e la calma di chi usciva. Mai una smorfia, mai la rabbia per non essere stati schierati dal primo minuto. Non ho visto uno sguardo offeso. E a me non sfuggono queste cose” ha evidenziato Capello.

