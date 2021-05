Caressa fa tremare la Juve: Vedrete sabato

L’Inter vuole aprire un ciclo e soprattutto chiuderne definitivamente un altro. I nerazzurri hanno appena conquistato il loro 19esimo scudetto ma il campionato non è ancora finito e sulla loro strada hanno ancora dei match molto “particolari” a cominciare da quello in programma sabato prossimo allo Juventus Stadium.

L’obiettivo della squadra di Conte sarà coronare una stagione bellissima con un nuovo e prestigioso successo contro la Vecchia Signora e allo stesso tempo hanno anche l’opportunità di fare uno “sgarbo” importante alla Juventus. In caso di sconfitta infatti i bianconeri potrebbero essere costretti a dire addio alla qualificazione in Champions League già in bilico dopo il ko di ieri contro il Milan.

Caressa fa tremare la Juve

Il giornalista di Sky, Fabio Caressa, già lancia la sfida in programma sabato tra Juventus e Inter e rivela: “Il calendario ora diventa fondamentale e l’Inter proverà in tutti i modi a buttare fuori la Juve dalla Champions League”. Se i bianconeri, infatti, non dovessero riuscire a raggiungere il traguardo, per il club sarebbe un duro contraccolpo soprattutto dal punto di vista economico, a maggior ragione in un momento così delicato.

Il Dna sabaudo

Ma le parole del giornalista dopo la sconfitta della Juve fanno discutere anche per altri motivi. In particolare secondo Caressa, il momento negativo della Juve dipenderebbe dall’assenza di pubblico e soprattutto di uno zoccolo duro di italiani all’interno dello spogliatoio: “Lo diciamo da tanto tempo, anche nel confrontarci tra colleghi: la Juventus di oggi ha giocatori di tante nazionalità diverse, tra cui un francese che non vuole andare in nazionale e un gallese. Prima era differente, c’era un gruppo di italiani, un blocco forte. Senza tutto questo, non c’è più la trasmissione del DNA Juve, che è un DNA sabaudo. E’ un dato di fatto che la Juve non vince lo scudetto nell’unico anno senza pubblico. E’ un dato, non sarà un caso. La corrente che trasmette lo Stadium è pazzesca”.

I tifosi: “Parole imbarazzanti”

Sui social le parole di Caressa trovano subito un riscontro con Alessandro che non ci sta: “Mi ero ripromesso di non twittare ma sentire Caressa che mi parla di mancanza di DNA sabaudo nella Juventus mi sta facendo arrabbiare più della partita stessa. A che livello scadente di cultura calcistica siamo in Italia, imbarazzanti”.

SPORTEVAI | 10-05-2021 11:42