Indietro in classifica in campionato, quasi fuori dai giochi in Champions, costantemente alla ricerca di miglioramenti sul piano del gioco, della solidità, della brillantezza che tardano ad arrivare. In un mese la Juventus ha perso praticamente tutte le sue certezze, quelle almeno che il mercato aveva restituito ai tifosi.

Sul banco degli imputati c’è soprattutto Massimiliano Allegri, l’allenatore. Ma è solo colpa sua? E soprattutto, come uscire oggi da un tunnel che sembra senza via d’uscita?

La proposta di Caressa per risollevare la Juventus

Fabio Caressa un’idea ce l’avrebbe. “Ce l’ho una soluzione per i problemi della Juventus“, ha affermato il telecronista e conduttore nel corso di una diretta dagli studi Sky.

“Quale sarebbe? Quella che ha usato il Milan. Il Milan ha preso Maldini, che ha gli restituito il dna. La Juve dovrebbe fare altrettanto. Ha un disperato bisogno di Alex Del Piero. Un uomo che incarni in sé la serietà, la praticità, la tranquillità, il rispetto e l’educazione. In due parole, lo stile Juve. Quello che si è disperso negli ultimi anni in maniera incomprensibile”.

Juve, è tutta colpa di Allegri? Il pensiero di Caressa

Del Piero, in possesso del patentino allenatori fino alla serie C, più che il tecnico potrebbe fungere da figura di raccordo tra società e squadra. Un uomo di campo, una stella indiscussa, per mettere ordine nel mercato e dare idee nuove. Anche perché, per Caressa, non è solo una questione di panchina: “Allegri ha commesso certamente degli errori, così come i giocatori. La Juventus gioca male, non è la squadra che vuole il tecnico, è brutta e perdente e Allegri non riesce a trasmetterle ciò che vuole. È rimasto solo Bonucci dei senatori e questo conta. Che fa Sky se Del Piero va alla Juve? Ma no, resta pure con noi, glielo daremmo in prestito”.

Del Piero torna alla Juve? Tifosi impazziti

La sola ipotesi che Del Piero possa tornare alla Juve scatena gli entusiasmi di molti. “Io ho un sogno nel cuore: Alex”, confessa Lidia. “Del Piero dirigente e Zidane allenatore: basta così poco per essere felici”, suggerisce un altro fan. “È arrivato il momento di tornare a casa, capitano”, l’appello di Lucho. Ma c’è chi osserva: “Agnelli ne impedisce il ritorno e non da oggi. Chissà perché”. E ancora: “Fin quando non cambierà presidente, per Del Piero alla Juventus non ci sarà più posto”.