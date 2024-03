Caso Acerbi, la Gazzetta dello Sport su Juan Jesus: “Ha sbagliato tre volte” e finisce nel mirino dei social

Il caso Acerbi e la presunta frase razzista nei confronti di Juan Jesus nel corso di Inter-Napoli continuano a creare polemica e la Gazzetta dello Sport prende una linea diversa e che finisce nel mirino dei social

19-03-2024 10:08

Il caso Acerbi rischia di diventare l’ennesimo iceberg sul quale il calcio italiano finisce per naufragare. La frase razzista del giocatore dell’Inter nei confronti di Juan Jesus non può finire nel dimenticatoio o relegata a questioni di campo ma a due giorni dall’accaduto sembra esserci ancora molta incertezza sulla strada da percorrere, un’incertezza che rischia di essere un clamoroso boomerang per il nostro calcio.

La Gazzetta: “Juan Jesus ha sbagliato tre volte”

Il caso Acerbi è una questione che riguarda il mondo del calcio a 360 gradi e non solo per come verrà gestito da un punto della giustizia sportiva. Nel corso degli ultimi giorni anche le parole dei giornalisti e degli opinionisti sono finite al vaglio dei tifosi. E ora nel mirino finisce la Gazzetta dello Sport per un articolo a firma Giancarlo Dotto: “Tra domenica sera e ieri Juan Jesus ha sbagliato tre volte. La prima quando si è limitato a confessare all’arbitro il fattaccio, la seconda quando per stravincere da Re Magnanimo ha pre5teso di assolvere l’eventuale peccatore dopo averlo denunciato, la terza quando ha raccontato sui social, evidentemente stizzito dalle reiterate negazioni di Acerbi, quello che avrebbe dovuto dire la sera prima davanti alle telecamere”.

L’attacco a Juan Jesus

Tra le righe dell’articolo di Dotto si intuisce che il giornalista non vuole minimizzare la questione, anzi pone proprio l’accento sulla gravità di quanto fatto da Acerbi ma con parole che sembrano lasciare aperte anche a interpretazioni differenti e da qui la polemica: “Juan ha perso una grande occasione. Avrebbe dovuto raccontare la sua verità a caldo lasciando voce alla sua ferita. Avrebbe fatto la cosa giusta per sé, per li altri e per lo stesso Acerbi. Consentirgli di smentire pubblicamente, o nel caso di ammissione, aiutarlo a uscire nel modo più dignitoso”.

I social contro la Gazzetta

L’articolo della Gazzetta dello Sport finisce immediatamente nel mirino dei social. In tanti, inclusi tanti tifosi dell’Inter, chiedono una punizione molto severa nei confronti di Acerbi e le parole di Dotto suonano male in questo momento: “Gazzetta sempre troppo di parte sull’Inter. Nauseanti ogni volta cadono nel ridicolo. Stavolta superati tutti i limiti”, scrive Mirko. Anche Rust la pensa allo stesso modo: “Che articolo ignobile”.