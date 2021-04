Caso Casinò, le scuse dei giocatori del Monza: "Una ragazzata"

Brutta notizia per il Monza, che contro la Salernitana dovrà rinunciare a ben otto giocatori della rosa di Brocchi. Attraverso un comunicato ufficiale, il club ha annunciato che l’Ats ha disposto l’isolamento per gli otto calciatori ‘beccati’ al Casinò di Lugano. “L’ A.C. Monza comunica che le ATS Brianza e Milano hanno disposto l’isolamento attivo degli 8 calciatori, peraltro tutti negativi al tampone, di cui la stampa ha scritto. Per conseguenza, essi ben potrebbero prender parte alla partita Salernitana-Monza dell’1 maggio 2021, ma così non sarà per esclusivi motivi tecnici, dovuti a deficit di preparazione atletica, non avendo avuto la possibilità di allenarsi a partire dal 27 aprile”.

I calciatori coinvolti nella vicenda, si sono voluti scusare pubblicamente per l’accaduto. L’hanno fatto attraverso una nota apparsa sul sito ufficiale del club brianzolo. “Per prima cosa vogliamo chiedere scusa per quanto è successo in queste ore. Ci dispiace immensamente di non poter far parte della partita, ma siamo convinti che i nostri compagni daranno il massimo come sempre è stato fatto da ogni singolo tesserato del Monza. Si è trattato di una ragazzata e la nostra speranza è che sia presa come tale. Onestamente non credevamo di commettere niente che potesse andare a danneggiare i tifosi, la società, lo staff tecnico e i nostri compagni. Ognuno di noi purtroppo ha sottovalutato le implicazioni, altrimenti avremmo senz’altro preso in considerazione un altro modo per passare un paio d ore di svago pomeridiano. Lotteremo insieme come sempre abbiamo fatto!

Armando Anastasio, Marco Armellino, Antonino Barillà, Giuseppe Bellusci, Davide Bettella, Kevin-Prince Boateng, Giulio Donati, Christian Gytkjaer”.

Intanto Brocchi ha annunciato i convocati per la sfida di domani contro la Salernitana:

Barberis, D’Errico, Sommariva, Frattesi, Scaglia, Di Gregorio, Scozzarella, Ricci, Colpani, Paletta, Carlos Augusto, Sampirisi, Balotelli, Mota Carvalho, Saio, Rubbi, Diaw, Magli, Robbiati, D’Alessandro, Pirola.

OMNISPORT | 30-04-2021 20:24