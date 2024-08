Caso Dybala, Lotito attacca il Comune di Roma per sondaggio sulla Joya: è polemica

Il rifiuto dell'argentino ai milioni arabi accende una nuova polemica con al centro il patron della Lazio. Il bersaglio stavolta è il Comune di Roma

Paulo Dybala che rinuncia ai milioni arabi per restare alla Roma è una notizia che ha appassionato tutto il mondo del calcio. Tra i tanti commenti arrivati, in memoria di una componente romantica che pareva non esistere più, è arrivato addirittura anche un sondaggio da parte del comune della capitale, che ha chiesto ai propri cittadini cosa secondo loro avesse spinto la Joya a rifiutare le sirene orientali. Questa uscita pubblica dell’ente non è stata affatto apprezzata da Claudio Lotito che ha lanciato la polemica.

Dybala resta e il Comune di Roma si chiede perché

75 milioni di euro in 3 anni sarebbe stata una discreta somma per le casse di Paulo Dybala. Che non sono esangui, tutt’altro, ma che avrebbero certamente potuto crescere a dismisura. A storie come questa non siamo più abituati e data l’eccezionalità del caso il Comune di Roma ha pensato di lanciare un sondaggio Whatsapp ai propri 227mila iscritti per chiedere quale sarebbe stato il motivo di tale decisione. Ebbene, per qualcuno sarebbe merito dei romani, per altri della bellezza della città eterna, altri ancora hanno fatto leva sulla bontà del cibo.

Il sindaco tifoso e un sondaggio fuori contesto

Di norma il canale Whatsapp viene utilizzato dal Comune per scopi istituzionali e prettamente informativi. Magari sui trasporti, sui cantieri in corso o sugli eventi organizzati per i quali i cittadini dovrebbero prendere nota. L’entusiasmo che si è generato dalla notizia di Dybala ha però indotto l’ente ad allargare il proprio raggio d’azione in una deriva che potremmo definire pop. Chissà che non abbia influito la fede giallorossa del sindaco Roberto Gualtieri.

L’attacco di Lotito: una cosa priva di senso

Ad ogni modo tutto si sarebbe esaurito lì, con un’iniziativa se vogliamo simpatica, se non fosse intervenuto Claudio Lotito. Il patron della Lazio ha criticato aspramente il Comune di Roma ai microfoni dell’Adkronos: “Una cosa priva di senso. Credo che a tutti i romani interessi molto di più che il Comune si occupi dei servizi erogati e delle condizioni della viabilità…Roma è la Capitale d’Italia e dal punto di vista sportivo ha due entità, una è la Roma e una la Lazio. La Lazio è la prima squadra della Capitale, se non altro dal punto di vista anagrafico. Non capisco quale possa essere l’interesse del Comune di Roma nel chiedere ai cittadini perché Dybala è rimasto a Roma. Che senso ha capire perché un giocatore rimane o non rimane?“.