Caso Serra, Rebic come Bonucci: scoppia la polemica

18-01-2022 11:31

“L’effetto Serra” si abbatte anche sui social network: dopo l’errore dell’arbitro di Milan-Spezia – il mancato vantaggio in occasione del 2-1 del rossonero Messias, seguito poi dalla rete di Gyasi che ha dato la vittoria alla squadra ligure – tifosi milanisti e non si sono scatenati nel commentare quanto accaduto a San Siro.

Milan-Spezia: Rebic come Bonucci

Insieme a Serra, però, c’è anche un giocatore del Milan finito nella bufera: si tratta di Ante Rebic, che dopo l’errore del direttore di gara è andato a parlargli con un atteggiamento che voleva essere tenero, ma che è risultato troppo confidenziale per i tifosi delle altre squadre.

Il croato ha infatti parlato a Serra, visibilmente sconvolto per il suo stesso errore, mentre teneva la testa dell’arbitro tra le mani. Molti, soprattutto i tifosi della Juventus, hanno ricordato la tempesta abbattutasi sul bianconero Leonardo Bonucci al termine della finale di Supercoppa, quando il difensore della Juve è andato a contatto con un dirigente dell’Inter: gesto per il quale Bonucci è stato multato, mentre molti tifosi anti-Juve ne chiedevano la squalifica.

“Sarà interessante vedere che azione verrà intrapresa nei confronti di Rebic, considerando che Bonucci è stato multato per questo – scrive Ash postando le foto dei due episodi – La Serie A ha bisogno di coerenza, l’arbitro non si può toccare quindi questo è un atteggiamento ancora più grave”.

“Potete confermare che Bonucci è cattivo e Rebic è buono? – domanda ironicamente Antonello – Ah, non solo Bonucci, tutti i giocatori della Juve”. “Cosa sarebbe successo se il gesto di Rebic lo avesse fatto Bonucci? Ergastolo? Inchiesta parlamentare?”, aggiunge Raffaello. “Dai Leo smettila di mettere le mani addosso alla gente. Ah no, è Rebic”, scrive Ingrid.

La difesa dei milanisti

Ma i milanisti non ci stanno. “Ma davvero paragonate le due cose? Da una parte c’è Bonucci che non aveva motivo di arrabbiarsi e che ha minacciato di morte un membro dell’inter, dall’altra Rebic a cui avevano appena rubato un gol”, scrive Franco. E Ianna aggiunge: “Voi state fuori di testa. Bonucci ha tirato un ceffone e ha detto ‘ti ammazzo’ ad uno dello staff dell’inter, Rebic non aveva nessuna intenzione cattiva e cosa molto rilevante aveva ragione”.

SPORTEVAI