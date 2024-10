Milan, Cassano demolisce Leao: "Pompata dalla stampa". E a Motta dà un consiglio per lo Scudetto per la Juve

Antonio Cassano in una recente puntata del podcast Viva El Futbol è tornato a criticare Leao, ma anche Vlahovic. E ha dispensato un consiglio a Thiago Motta affinché la Juve possa essere competitiva per lo Scudetto

Antonio Cassano quando parla fa tremare i muri, o quasi. Ci si aspetta da lui sempre il coup de théâtre, la dichiarazione fuori dai denti che genera discussione, che divida le opinioni come il biblico Mar Rosso generando brevi ma intense ondate di sentimenti contrapposti nei confronti dell’ex fantasista. E ancora una volta il talento di Bari Vecchia non ha deluso le aspettative, sostenendo le proprie piroclastiche tesi durante la recente puntata del podcast Viva El Futbol (sorta di erede della Bobo TV senza Vieri).

Cassano smonta Leao: “Al Milan lo manderanno via”

Nella zona di comfort condivisa con gli eterni sodali Lele Adani e Nicola Ventola Cassano, dopo aver nei giorni scorsi aizzato il dibattito asserendo che Gasperini è su un livello superiore rispetto a Conte (cosa che ha rinfocolato le polemiche nei suoi confronti da parte di una piazza, quella del Napoli, con cui in passato ci sono state delle ruggini sul tema Maradona), è tornato a pungolare un suo bersaglio preferito, ovvero Leao.

Questa volta l’ex calciatore, pur commettendo una piccola svista in merito all’ingaggio del portoghese del Milan (sostenendo che guadagna 8 milioni a stagione, quando in realtà netti non superano i 7 bonus inclusi), ha così bocciato l’esterno sinistro: “Lui non riesce mai a fare la differenza nelle partite importanti. L’avete visto tra Liverpool e Leverkusen? Bisogna convincersi che è un giocatore sopravvalutato”. E ha aggiunto il retroscena: “Al Milan sperano che possa fare qualche campionato decente per poi mandarlo via. E ce la faranno, perché Leao ha il miglior procuratore al mondo”, ovvero Jorge Mendes.

“Vorrei vedere Leao nelle partite importanti: è pompato dalla stampa”

E ancora: “Vorrei vederlo nelle partite importanti. Tutti dicono che è un fenomeno, che è forte… Ora è al sesto anno, ha fatto due mesi decenti per conquistare lo Scudetto, ma con Ibrahimovic in campo. In Italia fa due sgasate col Venezia e subito è forte. In realtà è sopravvalutato e pompato dalla stampa”.

Questo è solo l’ultimo degli attacchi che Cassano ha riservato al giocatore rossonero. Per citare uno dei più recenti, lo scorso mese l’ex Sampdoria aveva accusato Leao di scarsa continuità: “Fa sette partite decenti e poi fa cag… gli altri cinque anni”. Il lusitano è abituato a queste critiche, e chissà se anche questa volta risponderà via social.

Cassano punge anche Vlahovic e consiglia a Motta il sostituto

Tra gli altri argomenti toccati da Cassano a Viva El Futbol anche la Juventus. E ne ha avute, anche se in maniera meno incendiaria, pure per Vlahovic. Pur non criticando il serbo direttamente (ma anche in questo caso ci sono stati dei precedenti: di recente aveva bollato l’attaccante come “isterico con poca personalità”), ha consigliato a Thiago Motta un innesto alternativo, ovvero Castellanos dalla Lazio.

“Lui può giocare in squadra che vincerebbe tutto o competerebbe per vincere tutto in Europa. Così è come la vedo io. Il Taty mi piace molto perché sa giocare a calcio, sa essere cattivo e fare gol. Per me in certe situazioni è meglio di Vlahovic”, ha spiegato Cassano. E si è spinto anche più in là: “La Juve può giocare per lo Scudetto con Castellanos”.