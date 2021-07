Cassano punge Lukaku-Dybala, tifosi felici per pronostico anti-Italia

“Noi dobbiamo analizzare la situazione: quella contro il Belgio, prima del ranking da quattro anni, sarà una partita molto complicata. Sono favoriti e dobbiamo accettarlo”. Antonio Cassano nel pronostico pre-partita vota Belgio. FantAntonio parla alla Bobo-tv dell’amico Vieri su twitch ma le sue previsioni fanno felici i tifosi. Perchè? Semplice, finora le ha sbagliate tutte. Il talento barese prima di Euro2020 aveva detto: “Francia super-favorita, poi Germania e Portogallo”.

Cassano contesta le critiche sulle previsioni

Il risultato è che già agli ottavi nessuna delle tre nazionali è più in gara ma lui si difende: “Qualche genio questi giorni qui si è divertito sul fatto che io abbia sbagliato sulla Francia, sulla Germania o sul Portogallo. È facile dirlo dopo: chi non avrebbe scommesso sulla Francia campione? La Germania doveva vincere 3-0 ed è stata eliminata, questo è il calcio.

Per Cassano Lukaku non fa paura

Poi Cassano torna sulla gara degli azzurri di Mancini col Belgio e dice: “se l’Italia non gioca bene e vince io sono felice, l’imprevisto è dietro l’angolo. I belgi tuttavia sulla carta sono più forti”. Non però perchè c’è Lukaku. Già durante l’anno Cassano aveva spesso attaccato il gigante dell’Inter, considerandolo un attaccante normale e non un fuoriclasse, e non cambia idea.

“Non devo avere paura di Lukaku, ma di De Bruyne e di Hazard che fanno veramente paura. Lukaku si può fermare anche da solo, fa fatica a livello internazionale. Invece quei due hanno un qualcosa in più. Speriamo di vincere, magari con un autogol, anche se attaccano per tutta la durata della partita”.

Per Cassano Schick è più forte di Dybala

Poi arriva la frecciata ad un altro dei suoi bersagli preferiti, ovvero Dybala. Cassano ne parla a margine dell’elogio che fa di Schick che sta trascinando la Repubblica Ceca: “Schick doveva andare alla Juve, che aveva già Dybala, per un problemino fisico – che poi ha risolto presto – è stato rispedito indietro e ha sofferto tanto ma è forte. Io ci ho giocato assieme, ha qualità impressionanti, a me piace più lui di Dybala, può fare il 9, il 9 1/2 e il 10, ha doti fantastiche”.

SPORTEVAI | 02-07-2021 09:54