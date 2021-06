Euro 2020, Lukaku batte Ronaldo: Italia col Belgio ai quarti

Il Belgio batte il Portogallo 1-0 grazie a una rete di Thorgan Hazard. Ronaldo e Lukaku erano i più attesi ma non hanno inciso più di tanto nel match. L’Italia affronterà ai quarti di Euro 2020 i diavoli rossi.

Al 5′ il Portogallo ha subito una grande occasione con Diogo Jota, che da ottima posizione in area di rigore chiude troppo il sinistro e calcia fuori. Il Belgio con il passare dei minuti aumenta l’intensità ma è Cristiano Ronaldo a rendersi pericoloso su calcio di punizione: la botta del giocatore della Juventus però viene respinta da Courtois.

Al 37′ il Belgio crea la prima e vera occasione da gol: Meunier arriva al limite dell’area di rigore e tenta il tiro a giro che termina al lato del palo di poco. E’ solo però il preludio del gol che porta in vantaggio i diavoli rossi. Al 42′ Thorgan Hazard calcia da fuori area e pesca l’angolino alla sinistra del portiere avversario.

La ripresa si apre con De Bruyne che lascia il campo per infortunio a Mertens. Il Portogallo prova a reagire: al 59′ Cristiano Ronaldo serve bene Jota in area ma il 22enne spara alto da ottima posizione. Pochi minuti dopo ci prova invece Lukaku da fuori area ma il destro dell’interista non spaventa Rui Patricio.

Per diversi minuti non accade molto in campo. Il Portogallo non riesce a pungere e il Belgio non concretizza alcuni contropiedi. Al 73′ ci prova ancora una volta Ronaldo su punizione da ottima posizione, centrando in pieno la barriera. La grande opportunità capita ad André Silva da calcio d’angolo, ma il colpo di testa è centrale e Courtois respinge. Ci riporova il Portogallo all’83’ con Guerreiro che dal limite dell’area colpisce un palo clamoroso al volo. L’estremo difensore del Belgio è bravo ancora una volta a chiudere su André Silva in uscita all’88’. Il Belgio non riesce a chiudere la partita in contropiede ma il Portogallo non si rende più pericoloso: il match termina 1-0.

