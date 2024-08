Cesena-Catanzaro, moviola: graziato Seck, giallo sul gol annullato nel finale

La prova dell’arbitro Giuseppe Collu nel turno infrasettimanale di serie B analizzata ai raggi X, il fischietto sardo ha ammonito sette giocatori

Giuseppe Collu, la scelta per Cesena-Catanzaro, con 189 partite dirette nella sua carriera, si sta affermando come un arbitro affidabile e rispettato. Nel corso della sua carriera, ha mostrato un elevato standard di rigore disciplinare, avendo inflitto 767 cartellini gialli, 22 doppie ammonizioni, 29 espulsioni dirette e assegnato 66 calci di rigore. Questo fa di lui un arbitro che non esita a usare i cartellini per mantenere l’ordine in campo. Collu ha già diretto una partita in questa stagione di Serie B, precisamente nella prima giornata, in cui il Bari è stato sconfitto in casa dalla Juve Stabia per 1-3 ma come se l’è cavata ieri il fischietto sardo al Manuzzi?

I precedenti di Collu con Cesena e Catanzaro

Il Cesena aveva un bilancio piuttosto positivo con l’arbitro Collu: in quattro precedenti, i bianconeri hanno ottenuto tre vittorie (senza subire gol) e una sconfitta ai rigori, avvenuta nella semifinale playoff di giugno 2023 contro il Lecco. Collu ha diretto tre partite con i giallorossi, che si sono concluse con due vittorie e un pareggio. Tra queste, oltre alla memorabile vittoria per 2-0 contro la Gelbison, che il 19 marzo 2023 ha sancito la matematica promozione in Serie B, va ricordata la schiacciante vittoria per 6-2 contro il Foggia nella stagione 2021-22.

L’arbitro ha ammonito sette giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Mastrodonato e Cortese con Giaquinto IV uomo, Maggioni al Var e Santoro all’Avar, l’arbitro ha ammonito 45’ pt Antonini (CAT), 45’ st Kargbo (CES), 5’ st Calò (CES), 14’ st Mangraviti (CES), 24’ st Curto (CES), 34’ st Iemmello (CAT), 38’ st Seck (CAT)

Cesena-Catanzaro, i casi da moviola

Questi i principali episodi dubbi. Al 44′ Kargbo in contropiede cade dopo un presunto contrasto con Antonini, ma Collu fischia simulazione. Si scatenza una mini rissa, alla fine della quale vengono ammoniti i due protagonisti. Nella ripresa al 5′ ammonito Calò per un brutto fallo su Cassandro, al 14′ ammonito Mangraviti per un fallo ai danni di Pittarello. Al 24′ Berti effettua un passaggio ad Adamo, che non sta guardando e si fa anticipare. Per rimediare, Curto deve spendere un fallo su Volpe ed un giallo. Al 33′ ammonito Iemmello per proteste. Al 38′ Seck ferma la ripartenza di Antonucci e viene ammonito. Al 43′ Seck ripete su Antonucci il fallo che gli ha causato l’ammonizione. Collu decide di di non estrarre il cartellino e quindi spedirlo negli spogliatoi anzitempo. Al 46′ annullato un gol a Bonini con il VAR. Prima il direttore di gara dice che è tutto regolare, tra le veementi proteste dei bianconeri. Dopo un breve check, Collu torna sui suoi passi e assegna un calcio di punizione a favore della difesa per un mani del difensore. Dopo 6′ di recupero Cesena-Catanzaro finisce 2-0.