Gli ottavi di Champions ora sono un miraggio. La Juventus rimedia l’ennesima figuraccia stagionale, s’arrende 2-0 al Maccabi Haifa e dice probabilmente addio all‘Europa che conta. Mentre i tifosi israeliani fanno festa, quelli della Juve si sfogano sui social. Ce l’hanno con Allegri, il tecnico che non riesce a dare una sterzata a una squadra, per la verità, irriconoscibile. E che ha perso pure Di Maria, vittima di un altro infortunio muscolare.

Juventus, piove sul bagnato: Di Maria va ko

Che sia una giornata stregata, l’ennesima di questo avvio di stagione, lo si capisce presto. A metà primo tempo Di Maria deve uscire per infortunio, il terzo di natura muscolare in neppure due mesi. “Questo non si infortuna solo quando gioca in nazionale”, twitta con amarezza Mario. Francesco invece è ironico: “Grandi acquisti quelli di Di Maria e Pogba da parte della società, da fare invidia a RSA e Pronto soccorso”. Anche Simone ci va giù duro: “Di Maria il pacco di Natale (era più che logico dato che è vecchio e non giocava nel PSG da un anno…ci sarà un motivo)”.

Il Maccabi è irrefrenabile, la Juve affonda

Ma non è solo una questione di sfortuna, il Maccabi affonda con troppa facilità nel primo tempo, chiuso sul 2-0. Asia è inviperita: “Questa è la partita che ti decide il girone (se non vinci oggi si va fuori definitivamente) e fai giocare Rugani e McKennie al posto di Bremer e Kostic“. Auro non ha parole: “Ma come fa Arrivabene a blindare Allegri? Ah già, perché lui è quello che gli ha fatto la squadra”. Benny è sconsolato: “Mi credete, non riesco a trovarne uno meritevole non dico della sufficienza, ma anche di un cinque”. Mentre Mino se la prende con l’arbitro: “Tutto quello che volete, ma se l’arbitro avesse dato un rigore netto su Cuadrado questa partita si raddrizzava”.

Juve, altra figuraccia: spopola “Allegriout”

A fine gara sui social è un plebiscito per l’esonero di Allegri. Anzi, molti invocano le dimissioni. “Se Allegri è un uomo si deve dimettere”, scrive Vittorio. Anna vuole veder via tutti: “Povera Juventus che fine hai fatto. Fuori tutti”. Mariagrazia non è d’accordo: “Si può dire ciò che si vuole di Allegri. Si può commentare le scelte…ma non si può descrivere la pochezza e lo schifo che mi fanno questi giocatori”. Mentre Maurizio invoca un intervento forte della società: “Chi deve decidere è Elkann, mandarli tutti a casa a partire da suo cugino, Nedved e Arrivabene e Accughina“.