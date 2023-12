Champions, domani il sorteggio: info, orari, i pericoli per le italiane e dove vederlo in tv

Attesa per l'urna di Nyon: Inter, Napoli e Lazio incrociano le dita per il sorteggio degli ottavi di Champions. Inzaghi, Mazzarri e Sarri sulle spine

17-12-2023 12:06

L’appuntamento è fissato per domani, lunedì 18 dicembre, alle 12:00, quando Inter, Napoli e Lazio scopriranno il nome delle loro avversarie agli ottavi di finale di Champions League. L’urna di Nyon si rivelerà benevola? I pericoli sono tanti, ma nel frattempo non resta che incrociare le dita in vista del sorteggio.

Sorteggio ottavi Champions: dove vederlo in tv e in streaming

Davvero tante le possibilità per non perdersi neppure un istante del sorteggio che definisce gli accoppiamenti valevoli per gli ottavi di Champions League. La competizione più ricca e nobile del Vecchio Continente entra nel vivo con la fase a eliminazione diretta e, allora, scopriamo insieme dove si può seguire il sorteggio. Chi non ha sottoscritto abbonamenti, non vada in panico: Mediaset trasmetterà l’evento, a partire dalle 12:00 di lunedì 18 dicembre, in chiaro sul Canale 20 del digitale terrestre. Quindi, altre due opzioni: Sky e Amazon Prime Video. Per quanto riguarda lo streaming, c’è davvero l’imbarazzo della scelta: dal sito Sportmediaset a quello della Uefa, passando per Sky Go, Now e Prime Video.

Evento: Sorteggio ottavi Champions League

Data: lunedì 18 dicembre 2023

Orario: 12:00

TV: canale 20 Mediaset (in chiaro), Prima Video, Sky (canale 200)

Streaming: Sportmediaset, Sky Go, Now, Prime Video, Uefa.com

Champions, come funziona il sorteggio: regole e paletti

Ricordiamo che le prime classificate incrociano le seconde. Due le eccezioni: sono vietati i ‘derby’ e quindi non possono ancora sfidarsi squadre dello stesso Paese; inoltre il regolamento prevede che due club che già si sono affrontati nella fase a gironi non possono incrociarsi agli ottavi. Questi paletti cadranno a partire dai quarti di finale.

Prime classificate: Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Manchester City, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Barcellona

Bayern Monaco, Arsenal, Real Madrid, Real Sociedad, Manchester City, Atletico Madrid, Borussia Dortmund, Barcellona Seconde classificate: Copenaghen, PSV, Napoli, Inter, Lipsia, Lazio, Paris Saint-Germain, Porto

Le possibili avversarie dell’Inter

Resta l’amaro in bocca per quel pareggio finale con la Real Sociedad costato la vetta del girone. Per i nerazzurri di Simone Inzaghi sarà sorteggio tosto: potranno infatti beccare una tra Arsenal, Atletico Madrid, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester City e Real Madrid.

Le possibili avversarie della Lazio

A differenza dell’Inter, la Lazio può sperare di pescare la Real Sociedad, sicuramente la squadra più abbordabile tra quelle che hanno chiuso la fase a gironi al primo posto. Sarri spera di evitare le super corazzate, questo l’elenco da cui uscirà l’avversaria dei biancocelesti: Arsenal, Barcellona, Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Manchester City, Real Madrid e Real Sociedad

Le possibili avversarie del Napoli

Anche il Napoli spera nella Real Sociedad. Ma pure con Atletico Madrid e Borussia Dortmund Osimhen e compagni potrebbero giocarsela alla pari. Arsenal, Barcellona, Bayern Monaco e Manchester City le big da incontrare magari dai quarti in poi.