Inter-City, giallo sul padre di Maresca, vice di Guardiola: è scomparso a Istanbul

Apprensione per la sorte del padre di Enzo Maresca, scomparso ad Istanbul nella finale di Champions League mentre il figlio, vice di Guardiola, vinceva il trofeo con il City contro l'Inter

11-06-2023 10:18

Giornalista pubblicista, già collaboratore per eventi sportivi internazionali nel campo del motorsport. Laureato in Teoria e Tecniche dell'Informazione, Master in Management dello Sport

Una notizia adombra la festa del Manchester City, fresca vincitrice della Champions League 2022-2023. Il padre di Enzo Maresca, vice in panchina di Guardiola, è scomparso.

Scomparso padre di Maresca: cosa sappiamo

L’uomo era presente all’Ataturk Stadium, dove si giocava la finale che ha visto contrapposti i Citizens all’Inter, per seguire e sostenere il figlio. In seguito però ha fatto perdere le proprie tracce, da quanto risulta dalle notizie confermate da vari media.

Si è attivata anche la polizia turca, ma per ora il genitore di Maresca non è stato ancora trovato. Proprio il viceallenatore del City è stato raggiunto da una notizia così angosciante mentre la squadra celebrava il trionfo europeo, con l’ex calciatore italiano che si è subito messo in contatto con le forze dell’ordine locali e con gli altri parenti. Restiamo ovviamente in attesa di ulteriori aggiornamenti.

Chi è Enzo Maresca: carriera e prospettive da allenatore

Enzo Maresca ha incominciato la sua carriera da calciatore nei primi anni Novanta nelle giovanili di Milan e Cagliari, per poi approdare in prima squadra alla Juventus all’inizio degli anni Duemila. Celebre la sua esultanza con le corna nei derby con il Torino. Oltre alle 58 presenze con i bianconeri, il centocampista campano ha militato anche in squadre come il Piacenza e la Fiorentina, e successivamente è sbarcato nella Liga, sponda Siviglia.

La carriera da calciatore si chiude nella stagione 2016-2017 all’Hellas Verona. Da quel momento comincia il secondo capitolo sulle panchine per Maresca, partendo dall’Ascoli in Serie B come vice di Fulvio Fiorin. Collaborerà poi al Siviglia (al fianco di Vincenzo Montella) e al West Ham (con Manuel Pellegrini). Infine, l’approdo al City dal 2020, conquistando la Premier League 2 (campionato riserve), la breve parentesi al Parma in B, durata 13 giornate, ed il ritorno a Manchester. Sullo sfondo, le voci di mercato che vedono Maresca papabile nuovo tecnico del Celtic oppure del Leicester. Ma queste sono vicende che passano ora in secondo piano, comprensibilmente.