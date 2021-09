Champions, Juve-Chelsea dove vederla in tv. Si può vedere gratis, come

Seconda partita di Champions per la Juve. Dopo la vittoria piuttosto tranquilla sul campo del Malmoe, la squadra di Max Allegri è impegnata nel big match più atteso del suo girone eliminatorio. A farle visita allo Stadium arrivano i campioni uscenti della Champions League, cioè il Chelsea di Thomas Tuchel. La partita è importantissima per tante ragioni.

Juventus-Chelsea: i precedenti storici

Le due squadre si sono incrociate 4 volte in Champions League e il bilancio complessivo è di sostanziale parità.

Il primo incrocio avvenne agli ottavi di finale dell’edizione 2008-09 e a passare furono gli inglesi che si imposero all’andata 1-0 e poi pareggiarono in extremis a Torino 2-2. L’ultima volta risale al 2012-13, anche in quell’occasione nel girone eliminatorio. La Juve tornava in Champions dopo Calciopoli e il Chelsea era la detentrice del titolo. All’andata a Stamford Bridge finì 2-2 con la Juve a mangiarsi le mani per l’impresa sfiorata. Al ritorno addirittura apoteosi bianconera con una vittoria larghissima: 3-0 con Quagliarella, Vidal e Giovinco a regalare una notte magica. Il Chelsea fu addirittura eliminato dalla Champions e si rifece con gli interessi vincendo la Europa League.

Le probabili formazioni di Juve-Chelsea

La Juve arriva in piena emergenza. La squadra di Allegri arranca in campionato con due vittorie negli ultimi due turni ma giocando decisamente male e rischiando moltissimo in difesa. In più si sono infortunati i due uomini di punta del reparto offensivo: Dybala e Morata, entrambi vittime di strappi muscolari. Allegri dovrà rimescolare le carte e inventarsi un assetto completamente inedito.

Probabilmente il mister toscano sceglierà una difesa a 4 con Bonucci e DeLigt in mezzo, mediana a 4 con Locatelli in regia e Chiesa a fare il quarto a sinistra e tandem offensivo Kean-Kulusevski. Il Chelsea dovrebbe andare sul sicuro con difesa a 3 imperniata su due vecchie conoscenze della Serie A come Thiago Silva e Rudiger, centrocampo foltissimo a 5 con Jorginho regista ma l’assenza dell’ultimo momento di Kanté, in attacco spazio a Lukaku.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, de Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Locatelli, Chiesa; Kean, Kulusevski. All. Allegri

Chelsea (3-5-2): Mendy; Christensen, Thiago Silva, Rudiger; Azpilicueta, Kovacic, Jorginho, Loftus-Cheek, Alonso; Werner, Lukaku. All. Tuchel

Dove vedere Juve-Chelsea in diretta

Juve-Chelsea di Champions 2021-22 si gioca mercoledì 29 settembre 2021 all’Allianz Stadium di Torino. Fischio di inizio alle ore 21. Arbitro sarà lo spagnolo Jesus Gil Manzano (Spagna).

Juve-Chelsea è trasmessa in diretta su Amazon Prime Video.

C’è la possibilità di vederla senza spese aggiuntive, in modo praticamente gratis. Per poterla vedere, occorre essere abbonati ad Amazon Prime. Non è previsto alcun sovrapprezzo per le partite del torneo: quindi, chi è già abbonato potrà tranquillamente assistere al match.

Amazon prevede un periodo di prova di 30 giorni (gratuito), al termine del quale si potrà scegliere se abbonarsi mensilmente (3,99 euro) o annualmente (36 euro). Per vedere le partite, basterà accedere all’area Prime Video, selezionare la voce ‘Sport’ nella sezione ‘Categorie’ e quindi cliccare su ‘I tuoi eventi in diretta e futuri’. In alternativa, si potrà accedere a Prime Video via app (o sull’homepage del sito di Amazon) ed entrare nell’area ‘UEFA Champions League’. Su alcuni device sarà possibile selezionare ‘Sport’ da subito, navigando da lì.

VIRGILIO SPORT | 28-09-2021 13:06