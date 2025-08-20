Champions, le fasce di Napoli, Inter e Juve: sorteggio difficile per Conte, tutte le novità

Champions: Inter, Juventus, Napoli e Atalanta conosceranno le avversarie il 28 agosto. Ecco possibili incroci e scenari per le italiane

La nuova Champions League 2025-26 sta per arrivare. Con le qualificazioni playoff in atto, per poter accedere al formato completo della prossima stagione, i club italiani iniziano a studiare i loro possibili rivali in Europa. L’Italia sarà rappresentata da quattro club. L’Inter, finalista della scorsa edizione persa contro il PSG, sarà inserita in prima fascia. Juventus e Atalanta partono invece dalla seconda, mentre il Napoli, campione d’Italia, è stato collocato in terza fascia. Tutti i possibili rischi delle italiane in attesa del sorteggio del 28 agosto (ore 18).

Il nuovo format della Champions League

Dallo scorso anno, la Champions League ha abbandonato i tradizionali otto gironi. Ora le 36 qualificate disputano una fase a campionato, affrontando otto avversarie diverse. Niente andata e ritorno: ogni sfida è secca e vale punti per la classifica unica. Le migliori otto andranno direttamente agli ottavi, mentre chi si piazza tra il 9° e il 24° posto dovrà passare dai playoff.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Inoltre, si ricorda che non saranno possibili i derby nazionali nella prima fase: le italiane potranno dunque affrontarsi tra loro solo dagli ottavi in poi. Le 36 squadre partecipanti saranno suddivise in quattro fasce in base al loro coefficiente individuale, con la detentrice del titolo di Champions League come testa di serie nella prima fascia.

Inter: prima fascia, rischio minore

L’Inter, finalista dell’ultima edizione, parte dalla prima urna. In teoria, un vantaggio, perché eviterà subito colossi come Real Madrid, Manchester City e Bayern Monaco ma è già sicura di incontrare due formazioni inglesi nella prossima edizione della manifestazione: una situazione che dipende dal numero di formazioni della Premier League che si sono qualificate.

Scenario favorevole : sfide contro club meno rodati come Slavia Praga o Olympiacos, magari con un’accoppiata dalla seconda fascia come Eintracht o Villarreal.

: sfide contro club meno rodati come Slavia Praga o Olympiacos, magari con un’accoppiata dalla seconda fascia come Eintracht o Villarreal. Scenario complicato: l’incrocio con Arsenal o Atletico Madrid dalla seconda fascia, e con squadre insidiose come Napoli o Marsiglia dalla terza

In prima fascia ci sono anche: Psg, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcellona.

Juventus: seconda fascia, attenzione alle big

I bianconeri ritrovano la Champions dalla seconda urna. Non possono affrontare Inter, Atalanta e le italiane, ma rischiano comunque un girone di ferro.

Scenario favorevole : pescare una big “abbordabile” come Borussia Dortmund dalla prima fascia e incrociare Slavia Praga o Sporting Lisbona dalla terza.

: pescare una big “abbordabile” come Borussia Dortmund dalla prima fascia e incrociare Slavia Praga o Sporting Lisbona dalla terza. Scenario complicato : trovarsi contro Real Madrid o Manchester City, più una terza fascia pericolosa come l’Ajax.

: trovarsi contro Real Madrid o Manchester City, più una terza fascia pericolosa come l’Ajax. Atalanta: seconda fascia, equilibrio da trovare

Stesso destino della Juve per la Dea, che si presenta come outsider ma dovrà fare i conti con avversari pesanti.

Scenario favorevole : accoppiata con Barcellona (in fase di ricostruzione) e una terza fascia con Olympiacos o Slavia Praga.

: accoppiata con Barcellona (in fase di ricostruzione) e una terza fascia con Olympiacos o Slavia Praga. Scenario complicato: Real Madrid o PSG dalla prima urna, più Ajax o Marsiglia dalla terza.

In seconda fascia anche: Arsenal, Atletico Madrid, Bayer Leverkusen, Eintracht Francoforte, Villarreal.

Napoli: terza fascia, girone di ferro possibile

Nonostante sia la squadra Campione d’Italia, il Napoli è stato inserito in terza fascia e rischia il sorteggio più complesso.

Scenario favorevole : un incrocio con Borussia Dortmund dalla prima e Villarreal dalla seconda, più una quarta fascia di livello medio.

: un incrocio con Borussia Dortmund dalla prima e Villarreal dalla seconda, più una quarta fascia di livello medio. Scenario complicato: Real Madrid, Arsenal e un’avversaria emergente dalla quarta fascia (ad esempio un club tedesco o inglese in crescita).

In terza fascia anche jax, Olympiacos, Slavia Praga, Sporting Lisbona e Marsiglia. Alcune squadre come ad esempio il Tottenham, non hanno ancora una destinazione, che sarà legata a chi passerà dai turni di qualificazione.

Clicca qui per il calendario completo di Champions League