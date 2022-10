Champions League 2022-2023, Juventus-Maccabi Haifa: le formazioni ufficiali

05-10-2022 20:18

I tre punti contro il Maccabi Haifa sono d’obbligo per Massimiliano Allegri, che schiera Di Maria in attacco: il bottino pieno contro gli israeliani, anch’essi ancora a quota zero, sono il trampolino di lancio verso gli scontri finali con PSG e Benfica. La Juventus non ha mai perso le prime tre partite in un girone di Champions League.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Cuadrado, Bremer, Danilo, De Sciglio; McKennie, Paredes, Rabiot; Di Maria, Vlahovic, Kostic. All. Allegri

MACCABI HAIFA (3-4-1-2): Cohen; Batubinsika, Goldberg, Seck; Sundgren, Mohamed, Abu Fani, Cornud; Chery; Pierrot, Tchibota. All. Bakhar