Inter a San Siro contro il Porto in un ottavo di Champions molto abbordabile. La partita si può vedere anche gratis, è facilissimo

22-02-2023 08:13

Questa sera si chiuderà il programma delle italiane impegnate nell’andata degli ottavi di finale di Champions League. A San Siro sarà la volta dell’Inter che alle ore 21.00 affronta i portoghesi del Porto allenati dall’ex ala destra nerazzurra Sergio Conceicao. A dirigere l’incontro sarà il serbo Srdan Jovanovic.

La partita si può vedere in streaming anche in modo gratuito perché è in esclusiva su Amazon Prime Video

Champions League, Inter-Porto: occhio ai precedenti

Inter e Porto si sono sfidate in Champions League in quattro occasioni. Nel 2004-05 il primo confronto, anche in quel caso gli ottavi di finale. L’andata si giocò in Portogallo e terminò in parità, 1-1. L’Inter, allora di Roberto Mancini, superò il turno andando a vincere nel ritorno per 3-1 grazie alla tripletta di Adriano. Gli altri precedenti risalgono alla stagione seguente, 2005-06, quando i due club si incontrarono nello stesso girone. Un successo a testa: 2-0 Porto, 2-1 Inter con doppietta di Cruz. Il club di Mancini si qualificò agli ottavi come prima con 13 punti, mentre i portoghesi arrivarono ultimi.

Champions League, Inter-Porto: come arrivano i nerazzurri

Archiviato il discorso scudetto già ampiamente in mano al Napoli e con il secondo posto consolidato, l’Inter ha come obiettivo non sfigurare in Champions e cercherà di andare avanti il più possibile. Nella squadra di Simone Inzaghi, protagonisti assoluti due colpi estivi a parametro zero: Onana e Mkhitaryan.

Il portiere camerunense si è affermato a breve ed ora è titolare inamovibile. L’armeno è stato bravo a sfruttare l’assenza di Brozovic per accreditarsi come uno dei leader di questa squadra. L’ex Roma ha offerto delle prestazioni eccellenti nelle ultime partite, con Inzaghi che difficilmente potrà fare a meno del centrocampista arrivato questa estate. Il Porto in campionato viene da 5 vittorie consecutive e, come l’Inter è seconda in classifica, ma a soli 5 punti di distanza dal Benfica leader.

Champions League, Inter-Porto: le probabili formazioni

Così dovrebbero scendere in campo questa sera le due contendenti:

Inter (3-5-2) : Onana; Bastoni, Acerbi, Skriniar; Dumfries, Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi.

: Onana; Bastoni, Acerbi, Skriniar; Dumfries, Mkhitaryan, Barella, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi. Porto (4-4-2): Diogo Costa; Joao Mario, Pepe, Marcano, Zaidu; Uribe, Grujic, Eustaquio, Galeno; Pepê, Taremi. All. Conceicao.

Inter-Porto, l’arbitro della sfida

Jovanovic vanta già 10 direzioni nella fase finale della Champions League, di cui soltanto una agli ottavi di finale nella scorsa stagione (Sporting-Manchester City 0-5), e 15 nella fase finale di EuropaLeague, senza aver mai incontrato l’Inter.

Dove vedere gratis Inter-Porto Inter-Porto sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video attraverso l’app scaricabile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick. Il fatto che sia trasmessa su Amazon Prime Video è una buona notizia perché consente di vederla in modo gratuito. Infatti chi ha già un abbonamento ad Amazon Prime, può accedere e guardarla senza pagare niente, ma chi non avesse un abbonamento e lo sottoscrive immediatamente può godere del mese di prova gratis e può vedersi Inter-Porto senza spendere niente. Fai subito qui l’abbonamento a Amazon Prime Video Italiaonline presenta prodotti e servizi che possono essere acquistati online su Amazon e/o su altri e-commerce. In caso di acquisto attraverso uno dei link presenti in pagina, Italiaonline potrebbe ricevere una commissione da Amazon o dagli altri e-commerce citati. I prezzi e la disponibilità dei prodotti non sono aggiornati in tempo reale e potrebbero subire variazioni nel tempo: è quindi sempre necessario verificare disponibilità e prezzo su Amazon e/o su altri e-commerce citati.

FAQ Chi trasmette Inter-Porto di Champions? La partita è in esclusiva su Amazon Prime Video A che ora è Inter-Porto? Inter-Porto si gioca alle ore 21 di mercoledì 22 febbraio 2023