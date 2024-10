Aston Villa-Bologna, dove vederla in diretta tv e streaming Champions League 2024/2025: orario, probabili formazioni e arbitro

Terza giornata del girone unico della competizione: i rossoblù ospiti al Villa Park di Birmingham. Le possibili scelte di Emery e Italiano

Terza giornata della League Phase di Champions 2024/25: il Bologna è atteso da un’altra affascinante sfida inglese. Dopo aver affrontato il Liverpool, i rossoblù guidati da Vincenzo Italiano si apprestano a sfidare l’Aston Villa di Unai Emery, sul prestigioso terreno del Villa Park a Birmingham. Una gara cruciale per entrambe le squadre: i felsinei inseguono la prima vittoria in questa edizione del torneo, mentre gli inglesi puntano a consolidare il proprio percorso dopo le convincenti vittorie contro Young Boys e Bayern Monaco.

Champions: Aston Villa-Bologna, quando si gioca

Il Bologna scenderà in campo oggi, martedì 22 ottobre, per affrontare l’Aston Villa nella terza giornata della fase a gironi della Champions League 2024/25. I rossoblù, finora, hanno raccolto un solo punto nel girone unico, frutto del pareggio all’esordio contro lo Shakhtar Donetsk, seguito dalla sconfitta contro il Liverpool. Oggi li attende una sfida impegnativa sul campo dei Villains, che invece viaggiano a punteggio pieno.

Il cammino della squadra di Vincenzo Italiano in Champions League continuerà con altre affascinanti sfide di alto profilo, contro avversari del calibro di Monaco, Lille, Benfica, Borussia Dortmund e Sporting.

Partita: Aston Villa-Bologna

Dove: Villa Park, Birmingham

Quando: martedì 22 ottobre 2024

Orario: 21:00

Diretta tv: Sky Sport 253, Sky Calcio 1

Diretta Streaming: Sky Go, NOW

Competizione: Champions League

A che ora e dove vedere Aston Villa-Bologna in diretta TV

Chi desidera seguire in diretta la sfida tra Aston Villa e Bologna, valida per la terza giornata della League Phase di Champions League, potrà farlo esclusivamente su Sky, che detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’incontro. Il match tra rossoblù e Villains, con fischio d’inizio alle ore 21, sarà visibile per gli abbonati sui canali Sky Sport 253 e Sky Calcio 1.

Abbonati a Sky per non perderti la nuova Champions in tv e streaming!

Champions, Aston Villa-Bologna dove vederla in streaming

Non solo diretta TV su Sky: chiunque desideri seguire Aston Villa-Bologna potrà farlo anche in streaming su NOW oppure tramite l’app Sky Go. In entrambi i casi, sarà necessario avere un abbonamento attivo. Le app possono essere scaricate gratuitamente su PC, smartphone o tablet, consentendo così di non perdere neanche un minuto della sfida, ovunque ci si trovi.

Le probabili formazioni

Ennesima trasferta delicata per il Bologna dopo quella contro il Liverpool. Per la sfida contro l’Aston Villa, Vincenzo Italiano si affida a Dallinga punta centrale, supportato dal tridente formato da Orsolini, Urbanski e Ndoye. In mediana spazio a Freuler e Moro, mentre la difesa sarà composta dai centrali Beukema e Lukumi, con Posch e Lykogiannis sugli esterni.

I Villans di Unai Emery, ancora imbattuti, puntano sul trio offensivo Bailey, Rogers e McGinn dietro l’unica punta Watkins.

ASTON VILLA (4-2-3-1): Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins. All. Emery.

Martinez; Cash, Konsa, Torres, Digne; Onana, Tielemans; Bailey, Rogers, McGinn; Watkins. All. Emery. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Lykogiannis; Freuler, Moro; Orsolini, Urbanski, Ndoye; Dallinga. All. Italiano

L’arbitro del match

A dirigere la sfida tra Aston Villa e Bologna sarà l’arbitro João Pinheiro, coadiuvato dagli assistenti Bruno Jesus e Luciano Maia. Quarto uomo João Gonçalves. Al VAR ci sarà Tiago Martins, con Fedayi San.