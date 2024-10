Bayer Leverkusen-Milan, dove vederla in diretta tv e streaming Champions 2024/202, orario e probabili formazioni

La squadra di Fonseca a caccia del riscatto dopo il ko al debutto con il Liverpool: come arrivano le due squadre alla seconda giornata della competizione europea.

Giovanissima e appassionatissima di tutto lo sport: scrive di calcio giocato ma non rinuncia allo sguardo sull'extra campo, dove spesso si trovano risposte che il rettangolo verde non riesce a restituire

Prosegue il percorso del Milan in Champions League, e in occasione della seconda giornata della Phase League i rossoneri affronteranno il Bayer Leverkusen in trasferta, sul campo della BayArena. Ecco tutte le informazioni su dove seguire la partita in diretta TV e streaming, le possibili scelte di formazione dei tecnici Fonseca e Xabi Alonso, e la designazione arbitrale.

Champions League: Leverkusen-Milan, quando si gioca e a che ora

La gara tra Bayer Leverkusen e Milan, valida per la seconda giornata di Champions League 2024/25, è in programma oggi, martedì 1 ottobre, con calcio d’inizio alle 21 tra le mura della BayArena. Dopo la sfida con gli uomini di Alonso, i rossoneri proseguiranno il loro cammino nella League Phase affrontando altre avversarie di prestigio: Club Brugge, Real Madrid, Slovan Bratislava, Stella Rossa, Girona e Dinamo Zagabria.

Dove vedere Leverkusen-Milan in diretta tv e streaming

Il big-match tra Bayer Leverkusen e Milan sarà trasmesso in diretta TV su Sky, sui canali Sky Sport Calcio e Sky Sport 253, riservato agli abbonati. I tifosi e gli appassionati potranno seguire la sfida anche in streaming, tramite le app Sky Go e NOW, scaricabili su PC, smartphone o tablet. Anche in questo caso, sarà necessario un abbonamento per accedere ai contenuti.

Partita: Bayer Leverkusen-Milan

Dove: BayArena, Leverkusen

Quando: martedì 1 ottobre 2024

Orario: 21:00

Diretta TV: Sky Sport Calcio, Sky Sport 253

Diretta streaming: Sky Go, Now

Competizione: Champions League

Abbonati a Sky per non perderti la nuova Champions in tv e streaming!

Le probabili formazioni

Il Bayer Leverkusen ha iniziato al meglio il suo cammino nella Champions League 2024/25, infliggendo un netto 4-0 al Feyenoord, grazie alla doppietta di Wirtz, al gol di Grimaldo e all’autorete di Wellenreuther. Ottimo anche l’avvio in Bundesliga, con una sola sconfitta, tre vittorie e un pareggio, quest’ultimo maturato nell’ultima giornata contro il Bayern Monaco, attuale capolista.

Dall’altra parte, il Milan di Fonseca, dopo un inizio altalenante in Serie A, sembra aver ritrovato la giusta rotta. La squadra rossonera ha mostrato segnali di ripresa in campionato, con la vittoria nel derby contro i campioni d’Italia in carica dell’Inter e il successo nell’ultima giornata contro il Lecce. Tuttavia, sarà fondamentale invertire il trend anche in Champions League: al debutto, infatti, i rossoneri sono stati sconfitti a San Siro dal Liverpool. Nonostante il vantaggio iniziale di Pulisic, la squadra inglese ha ribaltato il risultato con i gol di Konaté, van Dijk e Szoboszlai.

BAYER LEVERKUSEN (3-4-2-1): Hrádecký; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface.

Hrádecký; Tapsoba, Tah, Hincapié; Frimpong, Andrich, Xhaka, Grimaldo; Terrier, Wirtz; Boniface. MILAN (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Fofana, Reijnders; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Abraham.

L’arbitro del match

A dirigere la sfida tra Bayer Leverkusen e Milan sarà l’elvetico Sandro Schärer, affiancato dagli assistenti Stéphane De Almeida e Jonas Erni. Il quarto ufficiale sarà Lionel Tschudi, mentre al VAR ci sarà Fedayi San, con l’assistente olandese Pol van Boekel. Schärer ha un solo precedente con il Milan: nella gara degli ottavi di finale della Champions League 2022/23 contro il Tottenham, dove i rossoneri si imposero 1-0 grazie al gol decisivo di Brahim Diaz.